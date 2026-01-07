Revelaron el plan de Estados Unidos para Venezuela: "No queremos que caiga en el caos"

La estrategia de Estados Unidos para la transición política en Venezuela quedó expuesta en el Capitolio , cuando el secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Congreso una hoja de ruta basada en control económico, estabilización institucional y una salida política escalonada.

El anuncio desató cuestionamientos en el Congreso, con legisladores demócratas advirtiendo que el plan equivale a una forma de apropiación de recursos. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario a El Congreso .

Rubio defendió el primer tramo del plan como un intento de evitar un colapso interno. En esa lógica, ratificó la “cuarentena” como herramienta de influencia y enumeró acciones concretas ya en marcha, entre ellas nuevas incautaciones marítimas y la intención de cerrar un acuerdo para tomar crudo inmovilizado.

El eje más sensible es el petróleo: Rubio sostuvo que Washington busca captar entre 30 y 50 millones de barriles, venderlos “a precio de mercado” y administrar los fondos bajo un esquema de control y distribución que apunte a “beneficiar al pueblo venezolano” y no al aparato del chavismo.

La fase 2

Rubio describió una “recuperación” vinculada a la reinserción de Venezuela en el mercado global, con acceso “justo” para empresas estadounidenses y occidentales. En paralelo, anticipó un proceso de reconciliación nacional que incluya amnistías y liberación o repatriación de dirigentes opositores para reconstruir la sociedad civil.

La última fase

La tercera fase, según el secretario de Estado, sería la transición política, con etapas que podrían superponerse. La administración estadounidense sostiene que mantiene una fuerte capacidad de condicionamiento sobre las autoridades provisorias para orientar el rumbo y evitar escenarios de inestabilidad.

El esquema se apoya en el nuevo escenario abierto tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense ocurrido el sábado 3 de enero de 2026. Informes periodísticos señalaron un saldo de decenas de muertos durante la incursión, mientras en Washington crecen las disputas sobre la legalidad y el impacto regional de la operación.

Luego de la caída de Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente de una administración interina, en un proceso que Estados Unidos asegura monitorear de cerca. En paralelo, Maduro fue trasladado a Nueva York y afronta un expediente federal por cargos graves, que su defensa cuestiona por el modo en que se concretó la detención.