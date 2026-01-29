Donald Trump habilita el espacio aéreo de Venezuela y la vuelta de los vuelos

El jefe de Estado de Estados Unidos , Donald Trump , decretó este jueves la vuelta a operar del tráfico aéreo civil sobre Venezuela . Esta decisión forma parte de los pasos para reelaborar el vínculo entre ambos países después de la detención del autócrata señalado por narcotráfico , Nicolás Maduro .

El gobernante norteamericano afirmó que transmitió la orden directamente a la líder interina venezolana , Delcy Rodríguez , y añadió que la apertura del espacio aéreo debe comenzar sin demora .

“ Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela ”, informó Trump en un encuentro con su gabinete en la Casa Blanca .

En base a lo que informó el republicano, se dio órdenes al secretario de Transporte , Sean Duffy , y a otros funcionarios, incluidos mandos militares , para que “ a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela ”.

Donald Trump aseguró que la reapertura del espacio aéreo permitirá que los ciudadanos de Estados Unidos vuelvan a viajar al territorio venezolano.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí”, indicó. El presidente agregó que quienes residieron anteriormente en el país suramericano podrán regresar, mientras que otros tendrán la oportunidad de visitarlo temporalmente.

Se reanuda la actividad diplomática en Caracas

Esta determinación llega en un momento en que la administración republicana da los primeros pasos para reanudar la actividad diplomática en Caracas.

De manera simultánea al anuncio de la Casa Blanca, la compañía aérea American Airlines señaló que estudia la posibilidad de reiniciar sus vuelos diarios hacia Venezuela, aunque esta decisión dependerá de la autorización del Gobierno estadounidense y de evaluaciones adicionales sobre las condiciones de seguridad.

La empresa aérea había detenido por completo sus vuelos hacia ese país en 2019. A partir de ese momento, la Administración Federal de Aviación (FAA) mantuvo bloqueadas todas las rutas de compañías estadounidenses hacia Venezuela, y emitió múltiples alertas señalando los riesgos que podrían existir en el espacio aéreo del territorio suramericano.

Esta semana, el Departamento de Estado informó al Congreso que está poniendo en marcha una estrategia escalonada para comenzar a restablecer funciones limitadas en la embajada estadounidense.

Un grupo de viajeros espera en la sala principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetia.

En comunicaciones dirigidas a comisiones tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, la dependencia explicó que planea enviar personal temporal a Caracas para desempeñar tareas diplomáticas puntuales.

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, señala la misiva, según el texto obtenido por The Associated Press.

Los vínculos diplomáticos entre ambos países se desplomaron en 2019, cuando Washington decidió endurecer las sanciones contra Caracas y cerrar su embajada, acompañando la medida con alertas de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que viajaban al país sudamericano.

Aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela.

La reanudación de los vuelos comerciales había sido reclamada tanto por sectores empresariales como por la comunidad venezolana residente en Estados Unidos, que durante años enfrentó dificultades para mantener contacto con sus familiares y para gestionar trámites ante la embajada y consulados.

Previo a la detención de Nicolás Maduro, la Administración Federal de Aviación (FAA) había emitido en varias ocasiones advertencias para vuelos civiles, señalando los riesgos asociados con la presencia de operaciones militares en la zona, incluidas alertas de peligro que llevaron a aerolíneas a cancelar o ajustar rutas sobre el espacio aéreo de Venezuela.

Se termina una etapa de bloqueo para Venezuela

El bloqueo del espacio aéreo obedeció tanto a razones de seguridad como a una estrategia de presión política sobre el gobierno chavista, al que la administración de Donald Trump acusaba de encabezar el llamado “Cartel de los Soles” y de aprovechar la maquinaria estatal para el tráfico de drogas y actos de corrupción.

Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez.

En los últimos meses, la región del Caribe experimentó un aumento de la presencia militar estadounidense, lo que generó una escalada de tensiones en el área y llevó a avisos de precaución emitidos por la FAA debido a la actividad militar creciente y los riesgos de interferencia en los vuelos civiles sobre la Región de Información de Vuelo de Maiquetía.

La administración de Donald Trump defendió estas maniobras como parte de su plan contra el narcotráfico, complementando las sanciones económicas y medidas diplomáticas. Tras la caída de Maduro y el inicio de un proceso de transición política en Venezuela, la Casa Blanca comenzó a reconsiderar sus restricciones y a estudiar un camino hacia la normalización gradual de las relaciones bilaterales, incluida la reapertura del espacio aéreo a vuelos comerciales.