miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 16:54
Política internacional.

Irán le responde a Donald Trump y amenaza con responder a ataques estadounidenses

El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, le advirtió a Donald Trump que Irán podría atacar bases de EE.UU. en Medio Oriente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Frente a la advertencia de Donald Trump sobre un posible acuerdo, Teherán aseguró que se encuentra preparado para reaccionar ante cualquier agresión de EE.UU. “Si nos atacan, daremos un duro golpe a las bases estadounidenses en la región”, declaró Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

Lee además
Donald Trump dice que cesaron las matanzas en Irán y pone en suspenso la intervención militar.  
Política internacional.

Donald Trump asegura que las ejecuciones en Irán se detuvieron y frena por ahora la acción militar
Fuerza Quds de Irán.
Internacional.

Irán rechazó la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds y advirtió sobre una respuesta

En un contexto de creciente tensión con Washington, el funcionario enfatizó: “No buscamos la guerra, pero ante cualquier acción o ataque estúpido por parte de Estados Unidos, estamos listos para responder con decisión para defender a nuestro país”.

Imagen del portaaviones USS Abraham Lincoln.

La respuesta de Irán a Donald Trump

Gharibabadi reiteró que, en caso de un ataque, Iránatestará duros golpes a los estadounidenses, especialmente a sus bases militares regionales”.

No será una guerra solo entre Irán y Estados Unidos, pero sus efectos serán tan profundos que no podrán controlarse”, afirmó el viceministro. Gharibabadi subrayó que sus palabras reflejan “la postura genuina de Irán, no un montaje”.

El funcionario añadió que Washington y Jerusalén “saben que otro ataque no será tan fácil y están pensando en sus consecuencias regionales e internacionales, así como en que la respuesta de Irán no se limitará a Estados Unidos, sino que podría ser amplia”.

En la misma línea, advirtió: “Aunque quisieran lanzar un ataque limitado contra Irán, nuestra respuesta no será proporcional al ataque, pero sí adecuada, tanto que ni siquiera pueden imaginarla”.

Irán respondió a las amenazas de Trump.

La amenaza de Trump contra Irán

Desde su cuenta en Truth Social, el presidente de Estados Unidos afirmó que una enorme armada está en rumbo hacia Irán, y subrayó que se trata de un contingente mayor que el enviado previamente a Venezuela. En ese mismo mensaje, el mandatario aseguró que esa fuerza naval está preparada para cumplir su misión de forma rápida y, si hace falta, con violencia, dispuesta a actuar con determinación.

Trump también expresó su expectativa de que Teherán acceda pronto a sentarse a negociar un pacto “justo y equitativo” que excluya armas nucleares y que beneficie a todas las partes involucradas.

¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder”, advirtió.

El mandatario subrayó que la flota está preparada para cumplir su misión.
Donald Trump envió una gran flota a Irán y exigió que el régimen negocie un acuerdo nuclear justo.

Donald Trump envió una gran flota a Irán y exigió que el régimen negocie un acuerdo nuclear justo.

Este martes, el presidente estadounidense había confirmado el despliegue de su flota hacia Irán, al tiempo que señaló que Teherán mostraba disposición para negociar. “Han intentado comunicarse en múltiples oportunidades. Quieren dialogar”, afirmó en declaraciones al portal Axios.

El líder republicano mantiene la advertencia de un posible ataque como respuesta a la fuerte represión de las masivas manifestaciones recientes, que, según el medio opositor Iran International, habrían provocado 36.500 víctimas fatales.

Un contingente naval superior al que fue desplegado frente a Venezuela y encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln opera bajo directrices de Donald Trump se dirige a Irán.

La notificación sobre las maniobras aéreas de Estados Unidos se difundió apenas un día después de que el Ejército confirmara la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región de Medio Oriente, lo que representa un aumento considerable de la capacidad militar en la zona.

Según detalló en un comunicado la unidad de la Fuerza Aérea del Comando Central, encargada de coordinar las fuerzas estadounidenses en el área, este ejercicio servirá para demostrar la habilidad de desplegar, movilizar y mantener el poder aéreo de combate en Medio Oriente.

