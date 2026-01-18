Irán rechazó la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds y advirtió sobre una respuesta

El Gobierno de Irán rechazó la decisión de Argentina de catalogar como organización terrorista a la Fuerza Quds , una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. La respuesta oficial incluyó críticas al fundamento jurídico de la medida y una advertencia sobre posibles acciones por parte de Teherán. La determinación argentina se conoció el sábado y quedó formalizada mediante su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

La reacción iraní se expresó durante una conferencia de prensa del portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baghaei. El funcionario señaló que la calificación resulta “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional” y la definió como una decisión “peligrosa en términos políticos” . En ese marco, anticipó que Irán evaluará una respuesta acorde.

Desde Buenos Aires, el Gobierno nacional defendió la resolución y atribuyó a la Fuerza Quds responsabilidades en los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Ambos ataques ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires y continúan sin resolución judicial.

Baghaei sostuvo que etiquetar como terrorista a una fuerza perteneciente a las fuerzas armadas de un Estado soberano vulnera principios del derecho internacional. En su exposición, remarcó que la Fuerza Quds integra la estructura oficial de defensa de Irán y cumple funciones definidas por su legislación interna.

El portavoz iraní también cuestionó el impacto regional de la decisión argentina y alertó sobre consecuencias políticas. “Esta medida recibirá una respuesta adecuada”, afirmó, sin detallar el alcance de las acciones que evalúa el Gobierno iraní.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de la difusión del comunicado de la Oficina del Presidente de la Nación. El texto argentino informó la inclusión de la Fuerza Quds y de trece personas vinculadas a ese grupo en el registro oficial de terrorismo.

La resolución adoptada por Argentina

Según el comunicado oficial, la decisión implica sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la Fuerza Quds en el sistema financiero argentino. La medida también busca prevenir el financiamiento de actividades consideradas terroristas.

El Gobierno señaló que la resolución se adoptó tras un trabajo conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. El presidente Javier Milei impulsó la iniciativa como parte de una política de alineamiento con estándares internacionales en materia de lucha contra el terrorismo.

El texto oficial también mencionó a Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Según la información difundida, Vahidi figura vinculado al atentado contra la AMIA y registra una alerta roja de Interpol. Argentina indicó que el militar ya integra el RePET.

Antecedentes y alcance internacional

La Fuerza Quds funciona como el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica, creada tras la Revolución Islámica de 1979. Esta unidad desarrolla operaciones fuera del territorio iraní y mantiene influencia en distintos escenarios de Medio Oriente.

En el plano internacional, Estados Unidos incluyó a la Fuerza Quds en su lista de organizaciones terroristas en 2007. Años después, Washington amplió la designación a la totalidad de la Guardia Revolucionaria durante la administración de Donald Trump.

La decisión argentina se enmarca en ese antecedente y en una política exterior que prioriza la cooperación con países que sostienen una línea dura frente a grupos armados vinculados a Irán.

Respaldo de Estados Unidos e Israel

Tras el anuncio, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su apoyo a la medida argentina. En un comunicado difundido en la red social X, destacó el rol de la Fuerza Quds en la promoción de hechos de violencia en Medio Oriente y en otras regiones.

El mensaje oficial valoró la decisión como un paso relevante para fortalecer el combate global contra el terrorismo respaldado por Irán. Además, subrayó el liderazgo del Gobierno argentino en la adopción de la resolución.

Desde Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, también celebró la medida. El funcionario la definió como un avance significativo en el frente internacional contra el terrorismo y vinculó la decisión con la memoria de las víctimas de los atentados ocurridos en Buenos Aires.