Donald Trump envía una flota masiva a Irán y reclama un acuerdo nuclear "justo"

Donald Trump informó que envió una importante fuerza naval hacia Irán y advirtió que se está acabando el plazo para lograr un pacto nuclear razonable . En un texto difundido en su plataforma Truth Social, Trump declaró que “ una armada masiva se dirige a Irán . Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito".

En esa línea, continuó: "Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln , que la enviada a Venezuela”. El presidente remarcó que esa columna de buques está listos para llevar a cabo su cometido con velocidad y de forma contundente si hiciera falta , y exhortó al gobierno iraní a abrir la mesa de diálogo para alcanzar un convenio “justo y equitativo: sin armas nucleares, uno que sea bueno para todas las partes” . Trump cerró su mensaje señalando que “el tiempo corre, es realmente crucial”.

El mandatario de Estados Unidos recordó que en una ocasión anterior, cuando Irán se negó a entablar conversaciones, se llevó a cabo la denominada “Operación Martillo de Medianoche” , la cual, según sus declaraciones, causó devastación significativa en territorio iraní . Trump advirtió: “El próximo ataque será mucho peor. No permitan que eso vuelva a suceder”.

Por su parte, más temprano, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Ghariabadi , declaró ante medios internacionales en Teherán que el gobierno de su país percibe que, ante la escalada de tensiones, una confrontación bélica es más probable que un acuerdo diplomático .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de una gran flota militar a Irán.

“Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, afirmó Kazem Ghariabadi. El funcionario iraní agregó que su país responderá con firmeza ante cualquier acto hostil y que, en caso de que Estados Unidos ejecute un ataque limitado, la reacción será proporcionada y adecuada.

Ghariabadi advirtió que cualquier ubicación desde la que se origine una agresión contra Irán, así como las bases desde donde despeguen aviones estadounidenses, será considerada un objetivo legítimo. Además, enfatizó que Washington debe adoptar un enfoque distinto y comprometerse con un verdadero diálogo, y que aunque los canales diplomáticos siguen abiertos, en este momento no hay negociaciones activas.

El viceministro destacó que para que cualquier diálogo tenga lugar, Washington debe actuar con seriedad, y advirtió que Irán solo considerará negociar si percibe firmeza y autoridad en la contraparte.

Irán responde a la escalada militar y exige seriedad en el diálogo

El movimiento de fuerzas navales estadounidenses se produce luego de que el Comando Central de EE.UU. (Centcom) confirmara la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln junto a su grupo de combate a la región de Oriente Medio, en seguimiento al anuncio de Trump y como respuesta a la represión de las protestas en Irán.

El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes de los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).

Aunque los mayores enfrentamientos ocurrieron los días 8 y 9 de enero y ya fueron controlados, Trump decidió mantener la orden de despliegue de la flota. Este martes, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán señalaron que la presencia de un portaaviones estadounidense y otras embarcaciones de la Armada de EE.UU. en la región de Oriente Medio incrementa su exposición y los hace vulnerables.

En esa línea, señalan que los convierten en blancos accesibles, en medio de una tensión creciente entre ambos países, marcada por manifestaciones internas y la intensificación del despliegue militar norteamericano.

El mensaje publicado por Trump en Truth Social.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, afirmó un portavoz militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes, según informó la televisión oficial de Irán.

Un contingente naval superior al que fue desplegado frente a Venezuela y encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln opera bajo directrices de Donald Trump se dirige a Irán.

Una fuente no identificada indicó que la idea de ejecutar una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán” se basa en evaluaciones equivocadas y en un entendimiento incompleto de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica.

Tensiones crecientes y cifras de víctimas en las protestas

Por su parte, Irán advirtió que reaccionará ante cualquier intervención, y que todas las instalaciones militares estadounidenses en la zona serían consideradas objetivos válidos en caso de un ataque.

Comandantes y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Además, el gobierno iraní acusó a Estados Unidos e Israel de instigar las protestas, describiéndolas como acciones terroristas. Según cifras oficiales de Teherán, las manifestaciones dejaron 3.117 muertos, mientras que organismos independientes críticos del régimen, como HRANA, estiman que la cifra ronda los 6.000 fallecidos.