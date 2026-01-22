Donald Trump lanzó el Consejo de Paz en Davos con respaldo parcial de la ONU

El Consejo de Paz inició su actividad este jueves en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, bajo la promoción directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump . La creación del organismo se da en un contexto de debates sobre el alcance real de sus funciones y su encuadre fuera de los esquemas multilaterales tradicionales. Según su estatuto fundacional, el objetivo declarado apunta a garantizar “una paz duradera en zonas amenazadas por conflictos”.

Geopolítica Trump desafía a Europa con una imagen de IA y vuelve a hablar de control sobre Groenlandia

Suiza. Hoy Javier Milei habla en Davos: a qué hora y qué se espera que diga

La iniciativa busca consolidar el liderazgo global de Estados Unidos en materia de resolución de disputas internacionales , con un diseño institucional propio y una estructura que no depende de organismos históricos como la ONU. El lanzamiento en Davos reunió a líderes políticos, empresarios y representantes diplomáticos.

Desde la Casa Blanca señalaron que el Consejo de Paz pretende actuar con rapidez operativa y coordinación directa entre Estados, un rasgo que Trump destacó durante su presentación pública.

El comité ejecutivo fundador del Consejo de Paz quedó integrado por figuras centrales del entorno político y diplomático estadounidense. Entre los miembros se encuentran el secretario de Estado Marco Rubio, el exasesor presidencial Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff.

También forma parte del grupo el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, quien aporta experiencia en negociaciones internacionales y procesos de pacificación. La composición del consejo refleja una combinación de funcionarios en ejercicio y exmandatarios con vínculos directos con Washington.

La conducción general recae en el propio Trump, quien mantiene poder de veto sobre las decisiones estratégicas y el armado de la agenda, según lo establecido en el reglamento interno del organismo.

El discurso de Trump y los conflictos mencionados

Durante el acto de presentación, Trump defendió su rol en distintos procesos de desescalada internacional. En su discurso recordó conflictos de larga duración y sostuvo que su intervención permitió frenar enfrentamientos armados entre países con capacidad nuclear.

El presidente mencionó el caso de India y Pakistán, además de otros escenarios como Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Israel e Irán, y Egipto y Etiopía. Según sus palabras, varios de esos líderes participaron del encuentro en Davos.

Trump afirmó que, durante su presidencia, logró poner fin a ocho guerras en un lapso de nueve meses, una declaración que volvió a instalar el debate sobre su política exterior y sus métodos de negociación.

Embed - President Trump Participates in the Board of Peace Charter Announcement

El foco inicial en Gaza

El Consejo de Paz surgió como parte de un plan de 20 puntos impulsado por Trump para avanzar en una salida al conflicto entre Israel y Hamas. El esquema incluye un rol activo en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza.

De acuerdo con el estatuto, el organismo supervisará un comité tecnocrático palestino encargado de la gobernanza transitoria del enclave. Además, coordinará el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización para sostener el alto el fuego y avanzar en el desarme de grupos insurgentes.

Este mandato específico recibió un respaldo limitado por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó la Resolución 2803 en noviembre de 2025 y fijó el alcance del rol del Board of Peace en Gaza hasta fines de 2027.

Adhesiones internacionales y modelo de membresía

Varios presidentes latinoamericanos fueron convocados a integrar el Consejo de Paz. Entre ellos figuran el argentino Javier Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, según confirmaron fuentes oficiales. También aceptó la invitación el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi.

Trump calificó al organismo como “el mejor consejo que se ha formado jamás” durante un encuentro bilateral previo al lanzamiento formal. La membresía se encuentra abierta a todos los países interesados.

El esquema prevé una adhesión gratuita durante los primeros tres años. A la vez, se habilitó la posibilidad de acceder a un “asiento permanente” mediante un aporte de 1.000 millones de dólares, una modalidad que generó interés y cuestionamientos en ámbitos diplomáticos.

La puesta en marcha del Consejo de Paz ocurre en un momento de tensión política para Trump, marcado por su frustración pública tras no recibir el Premio Nobel de la Paz. El galardón fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.