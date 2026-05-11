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11 de mayo de 2026 - 12:34
Mundo.

Evo Morales en rebeldía: Suspenden el juicio oral

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, está acusado de haber abusado a una menor de edad. El Juez ratificó la orden de aprensión en su contra.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Evo Morales

La Justicia boliviana ratificó la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el delito de trata agravada de menores en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

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El expresidente está acusado de haber abusado de una menor de edad cuando era jefe de Estado. Ante su ausencia a la audiencia, el juez ratificó la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión en su contra

La dura amenaza de Evo Morales (Archivo)
Evo Morales

Evo Morales

El abogado de Morales, Nelson Cox, había informado la semana pasada que el exmandatario no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio.

“El tribunal”, dijo “no está respetando estándares internacionales, no corresponde que se presente”, afirmó el letrado ante los medios.

La causa contra Evo Morales

El proceso judicial gira en torno a la presunta vinculación con una adolescente durante su presidencia y a supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, con la que habría tenido una hija en 2016.

En el marco de la etapa investigativa, según el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, lograron recolectar más de 170 pruebas en contra del ex mandatario.

“Persecución política”

Desde que se impulsó la investigación, en septiembre de 2024, Evo Morales denunció que el caso responde a una persecución política de los gobiernos del expresidente Luis Arce (2020-2025) y del actual Rodrigo Paz. Sin embargo, nunca negó la vinculación con la adolescente.

Evo Morales no podrá ser candidato nuevamente en Bolivia
Evo Morales&nbsp;

Evo Morales

Por este caso, el expresidente ya enfrentaba una orden de aprehensión luego de no haberse presentado a declarar en las dos ocasiones en las que fue convocado por la Justicia. En enero de 2025, el juez Nelson Rocabado dictó además su arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y lo declaró en rebeldía.

De acuerdo a diferentes versiones, Evo Morales está refugiado en su bastión político y sindical de Lauca Ñ, una región tropical al centro del país donde se cultiva hoja de coca. En los alrededores de su domicilio, sus seguidores montaron una guardia que lo vigila día y noche para evitar su captura.

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