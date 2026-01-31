sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 08:47
Se cierra.

Cómo es El Helicoide: el símbolo de torturas en Venezuela

El gobierno venezolano anunció el cierre definitivo de El Helicoide, reconocido por décadas como uno de los centros de tortura más temidos del país, y su transformación en un espacio social, cultural y deportivo, en el marco de un plan de amnistía para presos políticos.

Por  Verónica Pereyra
El gobierno venezolano anuncia el cierre del Helicoide

El gobierno venezolano anuncia el cierre del Helicoide 

image
El gobierno anuncia el cierre del Helicoide&nbsp;

El gobierno anuncia el cierre del Helicoide

El gobierno venezolano informó que El Helicoide dejará de operar como cárcel clandestina y será convertido en un centro social, cultural, deportivo y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas. La decisión forma parte de un paquete de medidas que incluye una ley de amnistía general para presos políticos, impulsada por Rodríguez en el marco de un discurso de “reconciliación nacional”.

El Helicoide, ubicado en la parroquia San Pedro en Venezuela , fue diseñado en los años 1950 como un ambicioso centro comercial de más de 60.000 m² con locales, cine, gimnasio y estacionamiento, pero nunca se completó según el plan original. Tras años de abandono, el edificio fue tomado por el Estado y transformado en sede del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana, con celdas improvisadas donde numerosos detenidos políticos denunciaron palizas, asfixias y torturas, según informes de organizaciones de derechos humanos y de la ONU.

Organizaciones de derechos humanos celebraron el anuncio como un paso simbólico en la redefinición de uno de los símbolos más oscuros del aparato represivo venezolano, aunque advierten que la implementación concreta de la amnistía y la libertad plena de los presos políticos aún enfrenta desafíos y críticas.

La presidenta de Venezuela anunció una amnistía para los presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que procese y apruebe la iniciativa con el objetivo de “favorecer la convivencia” en el país caribeño.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos en Venezuela

