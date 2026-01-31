Cómo es El Helicoide: el símbolo de torturas en Venezuela

El gobierno venezolano anuncia el cierre del Helicoide

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el cierre definitivo de El Helicoide, el emblemático edificio de Caracas que por décadas funcionó como centro de detención bajo el control del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y se ganó la reputación de ser uno de los sitios de tortura más temidos del país.

image El gobierno anuncia el cierre del Helicoide El gobierno venezolano informó que El Helicoide dejará de operar como cárcel clandestina y será convertido en un centro social, cultural, deportivo y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas. La decisión forma parte de un paquete de medidas que incluye una ley de amnistía general para presos políticos, impulsada por Rodríguez en el marco de un discurso de “reconciliación nacional”.

El Helicoide, ubicado en la parroquia San Pedro en Venezuela , fue diseñado en los años 1950 como un ambicioso centro comercial de más de 60.000 m² con locales, cine, gimnasio y estacionamiento, pero nunca se completó según el plan original. Tras años de abandono, el edificio fue tomado por el Estado y transformado en sede del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana, con celdas improvisadas donde numerosos detenidos políticos denunciaron palizas, asfixias y torturas, según informes de organizaciones de derechos humanos y de la ONU.

Organizaciones de derechos humanos celebraron el anuncio como un paso simbólico en la redefinición de uno de los símbolos más oscuros del aparato represivo venezolano, aunque advierten que la implementación concreta de la amnistía y la libertad plena de los presos políticos aún enfrenta desafíos y críticas. La presidenta de Venezuela anunció una amnistía para los presos políticos La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que procese y apruebe la iniciativa con el objetivo de “favorecer la convivencia” en el país caribeño. Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos en Venezuela

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.