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16 de marzo de 2026 - 16:58
Mundo.

San Patricio: historia, tradiciones y el significado del color verde

Cada 17 de marzo, la festividad irlandesa invita a celebrar con familia y amigos, vestirse de verde y disfrutar de música y cerveza. ¿Quién fue San Patricio?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién fue San Patricio, por qué se le celebra el 17 de marzo y qué relación tiene con el color verde. &nbsp;

Quién fue San Patricio, por qué se le celebra el 17 de marzo y qué relación tiene con el color verde.

 

Cada 17 de marzo, numerosas ciudades alrededor del planeta celebran el Día de San Patricio, una celebración de carácter religioso y cultural que tiene sus orígenes en 1762. La fecha recuerda el fallecimiento del misionero católico, ocurrido ese mismo día del año 461.

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Según el texto Confessio de San Patricio, traducido por Raúl Lavalle, San Patricio nació alrededor del año 390 en el oeste de la antigua Britania.

San Patricio murió un 17 de marzo del 461.

Secuestro y esclavitud: la juventud de San Patricio

En esa época, piratas provenientes de Irlanda asaltaban asentamientos romanos, y durante uno de esos ataques, fue capturado a los 16 años y trasladado a Irlanda como prisionero.

Según su propia Confesión, San Patricio contó que creció en un hogar cristiano: su padre ejercía como clérigo y su abuelo también era sacerdote, lo que hizo que su educación y entorno familiar tuvieran una profunda influencia religiosa en su formación.

Tras ser capturado, fue vendido como esclavo en Irlanda, y esa experiencia lo llevó a reflexionar profundamente sobre su fe y acercarse a Dios.

En el Día de San Patricio se acostumbra a beber cerveza y llevar atuendos de color verde.

Después de seis años de cautiverio, Patricio logró escapar y regresó a su hogar en Britania, donde permaneció junto a su familia mientras se formaba como diácono y más tarde como sacerdote. Durante ese tiempo, se dedicó al estudio de las Escrituras, realizó viajes a la Galia, pero toda su preparación religiosa se completó en su lugar natal.

Un allegado suyo intercedió para que Patricio fuera designado obispo de los cristianos en Irlanda. Se desplazaba a zonas remotas para difundir el Evangelio, centrando su labor en bautizar a los creyentes. Además, se encargaba de celebrar la misa, ordenar a nuevos clérigos y organizar comunidades religiosas.

Símbolos y tradiciones: tréboles, verde y cerveza

Cuenta la tradición que, al predicar, utilizaba un trébol para ilustrar el concepto de la Santísima Trinidad, mostrando cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman una misma esencia, lo que convirtió a esta planta en símbolo emblemático de la festividad de San Patricio.

San Patricio predicaba con un trébol, por lo que ese símbolo es asociado a la conmemoración de su muerte.

El vínculo del verde con la celebración de San Patricio proviene de la bandera irlandesa, en la que uno de sus segmentos luce este color, y también del hecho de que Irlanda es famosa por sus extensos paisajes naturales repletos de esta tonalidad.

Curiosamente, el verde no siempre estuvo asociado al santo; esta costumbre se consolidó recién en el siglo XIX. Anteriormente, el azul era el color tradicionalmente vinculado a la figura de San Patricio.

Otro de los íconos de esta celebración es la cerveza. Esta bebida se popularizó como parte de los festejos de San Patricio porque, durante la Cuaresma, estaba prohibido consumir alcohol, salvo en días festivos del calendario litúrgico. Por eso, cada 17 de marzo, la gente suele juntarse en bares, vestirse de verde y decorar su atuendo con tréboles, manteniendo viva la tradición.

Irlandeses que huyeron de su patria terminaron en México durante la intervención estadounidense y conformaron el Batallón de San Patricio.

Cuál es la relación entre México y San Patricio

Un dato interesante es que, en la celebración del Día de San Patricio, el 17 de marzo de 1846, partió desde Dublín uno de los primeros barcos con destino a Nueva York, en Estados Unidos.

Según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), los pasajeros abandonaron Irlanda escapando de la pobreza extrema y las enfermedades provocadas por la Gran Hambruna, que afectaba al país desde el año anterior.

Algunos de esos inmigrantes irlandeses terminaron integrándose a las filas militares durante el conflicto entre Estados Unidos y México entre 1846 y 1848. Ante los malos tratos y las duras condiciones que enfrentaron dentro del ejército estadounidense, varios optaron por pasarse al bando mexicano.

En el Día de San Patricio se acostumbra a beber cerveza y llevar atuendos de color verde.

Su participación más recordada ocurrió en la batalla de Churubusco en 1847, donde combatieron bajo el nombre de Batallón de San Patricio.

En reconocimiento a su sacrificio, en septiembre de 1959 se inauguró una placa conmemorativa en honor a los soldados irlandeses que entregaron su vida durante la intervención estadounidense en México.

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