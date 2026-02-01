Paro en aeropuertos: ATE cambia la fecha y mantiene la alerta por posibles demoras en los vuelos

El paro total en los aeropuertos argentinos no se realizó este lunes como estaba previsto. El gremio ATE decidió postergar la medida para cumplir con la ley de esencialidad. El conflicto involucra a trabajadores de la aviación civil, afecta a vuelos en todo el país y tiene como origen reclamos salariales ante la ANAC y el Gobierno nacional.

La Asociación Trabajadores del Estado resolvió postergar el paro total en todos los aeropuertos del país. La medida estaba prevista para este lunes, pero el sindicato debió ajustarse a la normativa vigente, que exige un aviso previo mínimo de cinco días.

Desde el gremio explicaron que la decisión no implica la cancelación del paro, sino un cambio en el calendario. Los delegados sindicales confirmaron que la medida se mantiene firme y que solo resta definir la nueva fecha.

Aunque no hubo paro total, ATE sostuvo asambleas permanentes en distintas terminales aéreas. Esa modalidad puede generar demoras en despegues y arribos, según la situación de cada aeropuerto.

Durante la jornada del domingo ya se registraron retrasos en vuelos de cabotaje e internacionales. Algunas partidas desde Aeroparque sufrieron modificaciones en los horarios, lo que anticipa una semana con posibles complicaciones para los pasajeros.

Reclamos salariales y sueldos impagos

El conflicto se originó por un atraso en el pago de salarios y la eliminación de un aumento que figuraba en los recibos de sueldo. Desde ATE denunciaron que el incremento estaba acordado y cargado en el sistema de liquidación.

Los trabajadores de la aviación civil señalaron que la marcha atrás en ese acuerdo generó incertidumbre y malestar en el sector. El reclamo apunta de manera directa a la Administración Nacional de Aviación Civil y a áreas del Gobierno nacional.

Una fecha posible para el paro total

El sindicato evalúa realizar el paro una vez cumplido el plazo legal.

La normativa vigente obliga a informar cualquier medida de fuerza con antelación. El aviso debe enviarse por escrito tanto al empleador como a la autoridad laboral competente.

En el caso de servicios públicos, el plazo mínimo asciende a diez días naturales. Por ese motivo, el gremio decidió modificar la fecha original del paro para evitar sanciones legales.

Servicios que quedarían afectados

Cuando el paro se concrete, la medida alcanzará a los servicios de control terrestre, sanidad, bomberos aeronáuticos, inspectores y personal administrativo. Esa situación impactará de manera directa en la operatoria aérea.

Quedarán exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, estatales y los traslados de órganos. El resto de las operaciones podría sufrir cancelaciones durante las 24 horas que dure la medida.

Respuesta de ANAC y el Gobierno

Desde la ANAC señalaron que trabajan para evitar el paro y garantizar el normal funcionamiento de los aeropuertos. Las autoridades indicaron que buscan una solución al conflicto salarial.

El gremio, en cambio, sostuvo que no recibió respuestas concretas y ratificó el estado de alerta. Las negociaciones continúan abiertas mientras se mantienen las asambleas en las terminales.