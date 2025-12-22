Gobierno levanta paro de controladores aéreos con conciliación obligatoria

Vuelos normales:conciliación obligatoria con el gremio de controladores aéreos.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) anunció que el servicio de navegación aérea opera con total normalidad en todos los aeropuertos del país. La medida responde a la suspensión de las acciones gremiales convocadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

Las millas de pasajeros nacionales e internacionales podrán mantener sus aviones de viaje sin modificaciones, especialmente en plena temporada alta de Fiestas. EANA subrayó la restablecida previsibilidad y continuidad operativa.

"El gremio que nuclea a los controladores de tránsito aéreo, ATEPSA, había implementado un cronograma de medidas de fuerza iniciado el miércoles 17 de diciembre, con extensión prevista al lunes 29, que impactaba directamente en las operaciones aéreas nacional e internacionales", dice el comunicado sobre la fecha en la que se llevaba la medida de fuerza.

Comunicado completo comunicado EANA Conciliación obligatoria frena el conflicto La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, lo que obligó a Atepsa a dejar sin efecto las medidas de fuerza previstas. Esta intervención gubernamental evitó disrupciones en un momento crítico para el sector aerocomercial y sobre todo a los pasajeros que ya tenían vuelos programados.

El organismo oficial destacó su compromiso con el diálogo: "EANA comenzará a trabajar para alcanzar una solución definitiva del conflicto". Así, las operaciones se desarrollan sin inconvenientes en toda la República Argentina.

