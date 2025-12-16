martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 09:04
Política.

Paro de controladores: cómo afecta a los vuelos de Jujuy en Navidad y Año Nuevo

El gremio de controladores hará paros escalonados desde el 17 al 29 de diciembre y afectará despegues desde diferentes aeropuertos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El gremio de controladores hará paros escalonados desde el 17 al 29 de diciembre y afectará despegues desde diferentes aeropuertos.

El gremio de controladores hará paros escalonados desde el 17 al 29 de diciembre y afectará despegues desde diferentes aeropuertos.

Cronograma de paros de ATEPSA

Cronograma de paros de ATEPSA

Política.

Sociedad.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ya había concretado en noviembre un plan de acción que afectó la aviación de carga, denunciando el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa. Sostienen que no recibieron respuestas a los reclamos y, por este motivo, resolvieron profundizar las medidas.

Las demandas centrales del gremio son la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo. “Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde ATEPSA.

Desde hoy, quienes tengan pasajes para volar desde o hacia Jujuy en los días de paro deberán prestar especial atención a los horarios, porque los despegues programados en esas franjas pueden sufrir demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

Cronograma de paros de ATEPSA
Cronograma de paros de ATEPSA

Cronograma de paros de ATEPSA

Qué días hay paro y en qué horarios

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para este miércoles 17 de diciembre a las 10 horas con para continuar las negociaciones. De momento, el paro sigue firme y el cronograma previsto por ATEPSA quedó de la siguiente manera:

  • Miércoles 17 de diciembre: de 8 a 11, afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

  • Jueves 18 de diciembre: de 16 a 19, afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

  • Martes 23 de diciembre: de 19 a 23, afectación de despegues de vuelos con destino nacional, en plena previa de Nochebuena.

  • Sábado 27 de diciembre: de 14 a 17, afectación de vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país.

  • Lunes 29 de diciembre: de 8 a 11, afectación total de la aviación en todos los aeropuertos argentinos.

El gremio aclaró que la medida se concentra en los despegues: durante esos horarios se restringen las autorizaciones en tierra y no se reciben ni transmiten planes de vuelo. Quedan exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate, además de las aeronaves en emergencia.

Cómo impacta en los vuelos del aeropuerto de Jujuy

El Aeropuerto de Jujuy opera principalmente vuelos de cabotaje que conectan la provincia con Buenos Aires y otros destinos del país, a través de Aerolíneas Argentinas y Flybondi.

En la práctica, esto significa que:

  • Todos los despegues nacionales programados desde Jujuy dentro de las franjas de paro (17, 18 y 23 de diciembre) podrían verse demorados o reprogramados.

  • Los vuelos que llegan a Jujuy también pueden sufrir cambios si despegan desde otro aeropuerto del país en uno de esos horarios de medida de fuerza.

  • El sábado 27, los jujeños que conecten con vuelos internacionales (por ejemplo, vía Buenos Aires) podrían verse afectados si su tramo al exterior coincide con la franja de paro.

Como se trata de una medida nacional, el impacto no es exclusivo de Jujuy, pero las fechas caen en plena temporada de viajes por las Fiestas, cuando muchas personas vuelan para visitar familiares o salir de vacaciones.

Recomendaciones para quienes viajan desde o hacia Jujuy

Ante este escenario, las autoridades aerocomerciales y las propias aerolíneas recomiendan a los pasajeros:

  • Chequear el estado del vuelo en la página de la aerolínea o del Aeropuerto de Jujuy antes de salir de casa.

  • Llegar con mayor anticipación al aeropuerto, especialmente en las jornadas de paro y en los días previos a Navidad y Año Nuevo.

  • Estar atentos a correos, mensajes o notificaciones de la empresa por posibles cambios de horario.

  • En caso de reprogramación o cancelación, consultar las opciones de cambio de fecha o devolución que ofrezca cada compañía.

