El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros para diciembre

El sindicato que representa a los controladores aéreos anunció una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante las próximas semanas y que podrían generar demoras y cancelaciones en aeropuertos de todo el país. La decisión se tomó luego de que no prosperaran las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea, en un contexto de reclamos salariales, reincorporación de personal y denuncias por falencias operativas.

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros para diciembre Desde la organización gremial señalaron que la falta de respuestas por parte de las autoridades profundizó el conflicto, al tiempo que remarcaron que la carga de trabajo aumentó sin una mejora en las condiciones laborales. Entre los puntos exigidos se encuentran la reapertura de discusiones paritarias y la resolución de múltiples observaciones técnicas vinculadas al sistema aeronáutico.

image

Las medidas afectarán principalmente las autorizaciones de despegue y la gestión de planes de vuelo en fechas específicas de diciembre, aunque se mantendrán operativas las misiones de emergencia, sanitarias, humanitarias y oficiales. En tanto, desde la empresa estatal indicaron que existe predisposición al diálogo y recordaron que está prevista una nueva instancia de negociación ante la autoridad laboral con el objetivo de evitar mayores complicaciones para los pasajeros.

El gremio ratificó el siguiente cronograma de paros, que afectará principalmente los despegues de aeronaves: Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11: vuelos de cabotaje

, de 8 a 11: vuelos de cabotaje Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19: vuelos de cabotaje

, de 16 a 19: vuelos de cabotaje Martes 23 de diciembre , de 19 a 23: vuelos de cabotaje

, de 19 a 23: vuelos de cabotaje Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17: vuelos internacionales

, de 14 a 17: vuelos internacionales Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación total de la aviación en todos los aeropuertos del país

