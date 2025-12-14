domingo 14 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de diciembre de 2025 - 18:00
Medidas.

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros para diciembre

Las acciones fueron definidas por el sindicato que nuclea a los controladores aéreos tras no alcanzar un acuerdo con la empresa estatal responsable de la navegación aérea.

Por  Agustín Weibel
El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros para diciembre

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros para diciembre

El sindicato que representa a los controladores aéreos anunció una serie de medidas de fuerza que se extenderán durante las próximas semanas y que podrían generar demoras y cancelaciones en aeropuertos de todo el país. La decisión se tomó luego de que no prosperaran las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea, en un contexto de reclamos salariales, reincorporación de personal y denuncias por falencias operativas.

Lee además
Paro de controladores aéreos en víspera de las Fiestas.
Política.

Controladores aéreos evalúan un paro en víspera de las fiestas: ¿Cuándo y qué duración tendría?
Javier Milei repudió el ataque contra la comunidad judía en Australia
Redes.

Javier Milei repudió el ataque contra la comunidad judía en Australia

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros para diciembre

Desde la organización gremial señalaron que la falta de respuestas por parte de las autoridades profundizó el conflicto, al tiempo que remarcaron que la carga de trabajo aumentó sin una mejora en las condiciones laborales. Entre los puntos exigidos se encuentran la reapertura de discusiones paritarias y la resolución de múltiples observaciones técnicas vinculadas al sistema aeronáutico.

image

Las medidas afectarán principalmente las autorizaciones de despegue y la gestión de planes de vuelo en fechas específicas de diciembre, aunque se mantendrán operativas las misiones de emergencia, sanitarias, humanitarias y oficiales. En tanto, desde la empresa estatal indicaron que existe predisposición al diálogo y recordaron que está prevista una nueva instancia de negociación ante la autoridad laboral con el objetivo de evitar mayores complicaciones para los pasajeros.

El gremio ratificó el siguiente cronograma de paros, que afectará principalmente los despegues de aeronaves:

  • Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos de cabotaje
  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos de cabotaje
  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos de cabotaje
  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales
  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación total de la aviación en todos los aeropuertos del país

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Controladores aéreos evalúan un paro en víspera de las fiestas: ¿Cuándo y qué duración tendría?

Javier Milei repudió el ataque contra la comunidad judía en Australia

Golpe al narcotráfico en Salta: secuestran 200 kilos de cocaína en la Ruta 50

ANMAT alertó por un reconocido queso contaminado con una peligrosa bacteria

Cuáles son los alimentos que más subieron en noviembre en Jujuy

Lo que se lee ahora
Javier Milei repudió el ataque contra la comunidad judía en Australia
Redes.

Javier Milei repudió el ataque contra la comunidad judía en Australia

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Terrible hecho en Alto Comedero. video
Crimen.

Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero

Juicio por el femicidio de Angelina González: este lunes comienzan los alegatos
Tribunales.

Juicio por el femicidio de Angelina González: este lunes comienzan los alegatos

Operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración en los barrios: cronograma completo
Mascotas.

Operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración en los barrios: cronograma completo

Crimen en Alto Comedero. video
Crimen.

Disturbios en la marcha por el adolescente asesinado en Alto Comedero

Río Lavayen (foto ilustrativa).
Conmoción.

Tragedia en Rodeíto: un joven murió tras ahogarse en el Río Lavayen

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel