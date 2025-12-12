Controladores aéreos evalúan un paro en víspera de las fiestas: ¿Cuándo y qué duración tendría?

El conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y los trabajadores afiliados a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) volvió a intensificarse esta semana, con la posibilidad de hacer un paro que podría afectar vuelos justo antes de las fiestas , generando retrasos o cancelaciones de miles de servicios.

Justicia. Causa Cuadernos: la confesión de Fabián Gutierrez, el ex secretario de CFK, sobre los vuelos al sur

Mientras gran parte de la población ya planifica sus vacaciones o viajes exprés para reunirse con familiares durante las celebraciones, el gremio denunció “ la ausencia de diálogo " y el " incumplimiento de los acuerdos firmados ” por parte de EANA , lo que podría llevar a los trabajadores a retener tareas a partir del miércoles 17 de diciembre .

A través de un comunicado , el sindicato de los controladores aéreos anunció una acción de afectación gradual sobre los vuelos nacionales , la cual podría extenderse a los internacionales si la empresa no da respuestas adecuadas . Aún no se ha definido el horario del primer paro .

Lo que comenzó hace tres meses como una disputa interna entre la empresa y sus empleados , con el gremio actuando como intermediario , podría transformarse en el mayor obstáculo para quienes planeaban viajar en Navidad y Año Nuevo , dos fechas con alta demanda de vuelos .

Personal de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) podría retener tareas en los vuelos de cabotaje e internacionales la semana que viene.

De acuerdo con información publicada por el portal A24, el sindicato de controladores aéreos denunció retrasos en la implementación de ciertos puntos acordados en el convenio firmado este año. Estos puntos incluyen aspectos relacionados con el avance profesional, las condiciones laborales y la actualización de las funciones del personal.

Interrupción de funciones críticas y riesgo de demoras en aeropuertos

Las posturas se han endurecido y, en consecuencia, se prevé que los controladores aéreos interrumpan tareas cruciales para el funcionamiento del sistema aéreo, tales como la autorización de aviones y vehículos en tierra, así como la recepción y comunicación de los planes de vuelo.

Paro de controladores aéreos en víspera de las Fiestas.

Sin la realización de estas funciones críticas, los aeropuertos de la nación enfrentarían retrasos o suspensiones de vuelos debido a la ausencia de personal operativo en tierra.

"Esta decisión refleja el límite al que llegamos, meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un CCT que la empresa sigue desconociendo", afirmaron desde la organización sindical mediante un comunicado oficial.