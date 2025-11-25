martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 09:39
Novedad.

Doble indemnización por reprogramación de vuelos: qué es y cómo funciona

Se trata de una normativa de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y un fallo de la Justicia Federal que otorga más derechos a los usuarios.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Doble indemnización por reprogramación de vuelos: qué es y cómo funciona

Doble indemnización por reprogramación de vuelos: qué es y cómo funciona

Aerolíneas Argentinas deja temporalmente en tierra ocho Boeing 737-800 con motores CFM (LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK, LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO)
Sociedad.

Aerolíneas retiró ocho aviones tras la falla en un vuelo a Córdoba
Foto ilustrativa.
País.

Paro de pilotos: los vuelos podrían sufrir demoras o cancelaciones este viernes 24

Un sistema de reclamos moderno y accesible

Mediante la Resolución 774/25, ANAC dispuso la eliminación del clásico libro de quejas en papel, vigente desde hace casi 30 años, y estableció un nuevo esquema con canales digitales, telefónicos y presenciales.

Los puntos clave de la resolución

  • Fin del libro físico: ya no será obligatorio para las aerolíneas.

  • Reclamos gratuitos por múltiples vías: digital, telefónica o presencial.

  • Código único de seguimiento: cada presentación deberá tener un registro identificable.

  • Plazo de hasta 30 días hábiles para responder.

  • Accesibilidad garantizada: asistencia a pasajeros sin acceso digital y atención para personas con discapacidad.

  • Obligación de informar los canales de reclamo en espacios físicos y plataformas online.

  • Enlace directo al sistema de ANAC: para elevar el reclamo si la respuesta de la empresa es incompleta o inexistente.

  • Reporte anual obligatorio por parte de cada aerolínea.

Este sistema busca adaptarse a una industria donde la mayoría de los trámites ya se realizan en forma digital, aportando mayor transparencia y trazabilidad.

El fallo en Córdoba que sienta precedente

En paralelo, un fallo del Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba determinó que Flybondi deberá pagar una doble indemnización a un pasajero cuyo vuelo Córdoba–Buenos Aires fue reprogramado tres veces, generando la pérdida de una conexión internacional.

Las compensaciones ordenadas

  • Daño emergente: $246.950 por la compra de un vuelo alternativo.

  • Daño moral: $1.300.000 por el estrés, la incertidumbre y la falta de asistencia de la empresa.

El juez Carlos Arturo Ochoa fundamentó la sentencia señalando que las reprogramaciones superaron ampliamente el límite de 4 horas previsto por el decreto 809/2024 y que la empresa no ofreció alternativas viables ni comunicación adecuada. Incluso utilizó el criterio de los “placeres sustitutivos” para definir el monto del daño moral, una metodología cada vez más frecuente en casos de afectación emocional.

Doble indemnización por reprogramación de vuelos: qué es y cómo funciona
Doble indemnización por reprogramación de vuelos: qué es y cómo funciona

Doble indemnización por reprogramación de vuelos: qué es y cómo funciona

Impacto para el mercado aerocomercial

El fallo podría abrir la puerta a nuevos reclamos en situaciones de:

  • Reprogramaciones reiteradas

  • Cancelaciones sin reubicación inmediata

  • Falta de información o asistencia al pasajero

Con el incremento de vuelos por las fiestas y la temporada de verano, especialistas advierten que este precedente tendrá un peso significativo para las empresas que operan en el país.

Más derechos para los usuarios, más obligaciones para las aerolíneas

Entre la modernización del sistema de reclamos y este fallo judicial, se configura un panorama donde los pasajeros contarán con mayores herramientas para exigir respuestas claras y compensaciones adecuadas. Las aerolíneas, por su parte, deberán ajustarse a un marco más estricto, orientado a la transparencia, la asistencia y la protección del consumidor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

