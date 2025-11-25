Doble indemnización por reprogramación de vuelos: qué es y cómo funciona

A nada del inicio de la temporada más alta en viajes, llegan dos medidas que modifican la relación entre las aerolíneas y los pasajeros en Argentina . Por un lado, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) implementó un nuevo sistema de reclamos totalmente digitalizado. Por otro, un fallo de la Justicia Federal ordenó a Flybondi pagar una doble indemnización por reprogramaciones reiteradas, un precedente que podría impactar en todo el sector.

Mediante la Resolución 774/25, ANAC dispuso la eliminación del clásico libro de quejas en papel, vigente desde hace casi 30 años, y estableció un nuevo esquema con canales digitales, telefónicos y presenciales.

Este sistema busca adaptarse a una industria donde la mayoría de los trámites ya se realizan en forma digital, aportando mayor transparencia y trazabilidad.

Enlace directo al sistema de ANAC: para elevar el reclamo si la respuesta de la empresa es incompleta o inexistente.

Obligación de informar los canales de reclamo en espacios físicos y plataformas online.

Accesibilidad garantizada: asistencia a pasajeros sin acceso digital y atención para personas con discapacidad.

Fin del libro físico: ya no será obligatorio para las aerolíneas.

El fallo en Córdoba que sienta precedente

En paralelo, un fallo del Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba determinó que Flybondi deberá pagar una doble indemnización a un pasajero cuyo vuelo Córdoba–Buenos Aires fue reprogramado tres veces, generando la pérdida de una conexión internacional.

Las compensaciones ordenadas

Daño emergente: $246.950 por la compra de un vuelo alternativo.

Daño moral: $1.300.000 por el estrés, la incertidumbre y la falta de asistencia de la empresa.

El juez Carlos Arturo Ochoa fundamentó la sentencia señalando que las reprogramaciones superaron ampliamente el límite de 4 horas previsto por el decreto 809/2024 y que la empresa no ofreció alternativas viables ni comunicación adecuada. Incluso utilizó el criterio de los “placeres sustitutivos” para definir el monto del daño moral, una metodología cada vez más frecuente en casos de afectación emocional.

Impacto para el mercado aerocomercial

El fallo podría abrir la puerta a nuevos reclamos en situaciones de:

Reprogramaciones reiteradas

Cancelaciones sin reubicación inmediata

Falta de información o asistencia al pasajero

Con el incremento de vuelos por las fiestas y la temporada de verano, especialistas advierten que este precedente tendrá un peso significativo para las empresas que operan en el país.

Más derechos para los usuarios, más obligaciones para las aerolíneas

Entre la modernización del sistema de reclamos y este fallo judicial, se configura un panorama donde los pasajeros contarán con mayores herramientas para exigir respuestas claras y compensaciones adecuadas. Las aerolíneas, por su parte, deberán ajustarse a un marco más estricto, orientado a la transparencia, la asistencia y la protección del consumidor.