viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 11:01
Servicios.

Paro de pilotos: cuál es el estado de los vuelos en Jujuy

El sindicato de pilotos lleva adelante una nueva protesta que afecta la partida y el arribo de diversos vuelos que afectan a los pasajeros de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Aeropuerto de Jujuy.jpeg

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició este viernes 24 de octubre una nueva medida de fuerza de cuatro horas, que provoca demoras y cancelaciones de vuelos, afectando a miles de pasajeros en sus traslados hacia distintos destinos.

Según datos oficiales, unos 7.000 pasajeros y más de 60 vuelos se verán afectados, donde Jujuy no queda muestra una imagen diferente. Se trata de vuelos justo en el comienzo del fin de semana electoral.

El paro de pilotos se debe a la falta de acuerdo salarial entre el Gobierno y el sindicato. Desde APLA reclaman mejoras en los salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, temas que aún no obtuvieron respuesta en las negociaciones paritarias.

La empresa estatal pidió disculpas por los inconvenientes y recomendó a los usuarios revisar sus correos o la aplicación oficial para verificar posibles reprogramaciones.

Estado de los vuelos en Jujuy

Partidas desde el Aeropuerto “Gobernador Horacio Guzmán”

Los vuelos que debían realizarse en horas de la mañana, presentaron demorados con nuevos horarios estimativos de partida. Mientras que por la noche, el vuelo AR 1519 con destino a Aeroparque presenta una demora, retrasándose una hora de lo previsto.

partidas jujuy

Arribos de vuelos a Jujuy

Por su parte, los arribos hacia el Aeropuerto Horacio Guzmán, también sufrieron ciertas modificaciones, principalmente aquellos que estaban estipulados para la mañana.

arribos jujuy

