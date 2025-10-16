jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 10:56
Sociedad.

Aerolíneas retiró ocho aviones tras la falla en un vuelo a Córdoba

La compañía suspendió temporalmente las operaciones de ocho Boeing 737-800 con motores CFM, mientras investiga el desperfecto ocurrido en un vuelo a Córdoba.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Aerolíneas Argentinas deja temporalmente en tierra ocho Boeing 737-800 con motores CFM (LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK, LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO)

Aerolíneas Argentinas deja temporalmente en tierra ocho Boeing 737-800 con motores CFM (LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK, LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO)

Aerolíneas Argentinas anunció la suspensión preventiva de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), tras la falla registrada en el vuelo AR1526, que partió el miércoles desde Aeroparque con destino a Córdoba y debió aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según informó la empresa, la medida busca garantizar los máximos estándares de seguridad operacional mientras se analizan los motores involucrados en conjunto con el fabricante y otras aerolíneas de la región. “El foco está puesto en los propulsores y no en otro elemento de las aeronaves”, precisaron desde la compañía.

Aerolíneas retiró ocho aviones tras la falla en un vuelo a Córdoba

Aerolíneas retiró ocho aviones tras la falla en un vuelo a Córdoba

Vuelos afectados y reorganización de servicios

La decisión afecta a ocho aviones Boeing 737-800 que permanecerán fuera de servicio de forma preventiva mientras se realizan las revisiones técnicas.

Aunque no habrá cancelación de rutas, Aerolíneas adelantó que se implementará una reorganización temporal de la programación de vuelos, lo que podría generar demoras y reprogramaciones menores durante los próximos días.

Los destinos que podrían registrar ajustes operativos incluyen Córdoba, Mendoza, Salta, Iguazú, Bariloche, Neuquén y Comodoro Rivadavia, rutas que suelen operarse con esa flota.

Investigación y control técnico

El desperfecto ocurrió durante el despegue del vuelo AR1526, cuando uno de los motores presentó una falla técnica. La tripulación aplicó los protocolos de emergencia y dirigió la aeronave hacia Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes ni heridos.

Desde la compañía remarcaron que todos los procedimientos “se cumplieron conforme a los estándares internacionales de seguridad” y que los pilotos están entrenados para actuar ante este tipo de eventos.

Aerolíneas indicó además que, aunque los motores son revisados cada 17.200 ciclos (entre despegues y aterrizajes), ninguno de los equipos afectados alcanzaba ese límite. Por ello, se pidió al fabricante una revisión técnica y asesoramiento adicional antes de reincorporarlos al servicio.

La compañía suspendió temporalmente las operaciones de ocho Boeing 737-800 con motores CFM, mientras investiga el desperfecto ocurrido en un vuelo a Córdoba.

En coordinación con otras aerolíneas

La empresa también informó que otras compañías de la región con motores del mismo modelo registraron fallas similares y están colaborando en la investigación.

Mientras tanto, Aerolíneas mantiene comunicación con las autoridades regulatorias locales e internacionales para fijar un criterio común de resolución. “Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia en materia de seguridad”, concluyó el comunicado.

La compañía suspendió temporalmente las operaciones de ocho Boeing 737-800 con motores CFM, mientras investiga el desperfecto ocurrido en un vuelo que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza.

