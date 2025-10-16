Aerolíneas retiró ocho aviones tras la falla en un vuelo a Córdoba

Aerolíneas Argentinas anunció la suspensión preventiva de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines) , tras la falla registrada en el vuelo AR1526 , que partió el miércoles desde Aeroparque con destino a Córdoba y debió aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza .

Según informó la empresa, la medida busca garantizar los máximos estándares de seguridad operacional mientras se analizan los motores involucrados en conjunto con el fabricante y otras aerolíneas de la región. “El foco está puesto en los propulsores y no en otro elemento de las aeronaves”, precisaron desde la compañía.

La decisión afecta a ocho aviones Boeing 737-800 que permanecerán fuera de servicio de forma preventiva mientras se realizan las revisiones técnicas.

Aunque no habrá cancelación de rutas , Aerolíneas adelantó que se implementará una reorganización temporal de la programación de vuelos , lo que podría generar demoras y reprogramaciones menores durante los próximos días.

Los destinos que podrían registrar ajustes operativos incluyen Córdoba, Mendoza, Salta, Iguazú, Bariloche, Neuquén y Comodoro Rivadavia, rutas que suelen operarse con esa flota.

Investigación y control técnico

El desperfecto ocurrió durante el despegue del vuelo AR1526, cuando uno de los motores presentó una falla técnica. La tripulación aplicó los protocolos de emergencia y dirigió la aeronave hacia Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes ni heridos.

Desde la compañía remarcaron que todos los procedimientos “se cumplieron conforme a los estándares internacionales de seguridad” y que los pilotos están entrenados para actuar ante este tipo de eventos.

Aerolíneas indicó además que, aunque los motores son revisados cada 17.200 ciclos (entre despegues y aterrizajes), ninguno de los equipos afectados alcanzaba ese límite. Por ello, se pidió al fabricante una revisión técnica y asesoramiento adicional antes de reincorporarlos al servicio.

En coordinación con otras aerolíneas

La empresa también informó que otras compañías de la región con motores del mismo modelo registraron fallas similares y están colaborando en la investigación.

Mientras tanto, Aerolíneas mantiene comunicación con las autoridades regulatorias locales e internacionales para fijar un criterio común de resolución. “Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia en materia de seguridad”, concluyó el comunicado.

