El dólar subió otra vez: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

El dólar vuelve a subir y caen las acciones de empresas argentinas en Wall Street.

La recta final hacia las elecciones del 26 de octubre encuentra al mercado financiero local influido por el llamado “efecto Trump” y los recientes anuncios de acuerdos con Estados Unidos . A seis jornadas de la votación y sin detalles del swap de US$20.000 millones ni la línea de crédito adicional de igual monto, el dólar minorista mostró un incremento .

En el Banco Nación , la divisa se vendió a $1425 , alrededor de $20 más que el cierre del miércoles. Ayer, el billete comenzó una senda alcista que se frenó momentáneamente tras la declaración del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , anunciando un respaldo financiero extra para Argentina .

Este jueves tuvo un comportamiento atípico . Durante la mañana, el dólar se mantuvo estable, pero por la tarde los mercados comenzaron a mostrar nerviosismo , reflejado en distintos indicadores financieros . El dólar mayorista cerró en alza, superando nuevamente la barrera de los $1400 y alcanzando los $1.406,80 , lo que representa un incremento diario del 3,32% .

Los dólares financieros también reflejaron estas fluctuaciones: el MEP avanzó 1,8% , llegando a $1.468,14 , mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó 2% hasta los $1.490,51 . Los bonos muestran desempeños variados. Los títulos AL29D, AL30D, AL35D y AL41D registran caídas que oscilan entre 0,2% y 1,6% , mientras que sus contrapartes AL29, AL30, AL35 y AL41 avanzan hasta 1,9% .

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En la Bolsa de Buenos Aires, la recuperación continúa aunque de manera moderada. El índice Merval sube 1%, con un panel equilibrado entre valores en alza y en baja.

Bolsa y ADRs: recuperación parcial local y retrocesos en Wall Street

Entre las acciones con mejor desempeño se destacan Aluar, Ternium y BBVA, con incrementos que van del 2,48% al 4,61%. Por el contrario, Metrogas, Edenor y Sociedad Comercial del Plata registran las mayores pérdidas, con retrocesos de entre 1,40% y 3,07%.

La situación se ve aún más desfavorable en los ADRs, es decir, las acciones de empresas argentinas que se negocian en la bolsa de Nueva York. En este segmento predomina el rojo, con apenas tres compañías mostrando incrementos: Tenaris, Telecom y BBVA, cuyos avances son modestos, entre 0,2% y 0,4%.

En contraste, los retrocesos son más significativos: Edenor lidera las pérdidas con una baja de 5,2%, seguida por Ternium, que cae 3%, y Supervielle, con una disminución de 2,8%. Asimismo, el ADR de YPF, la petrolera controlada mayoritariamente por el Estado, registra una disminución de 0,9%.