Protesta de pilotos: 60 vuelos y 7000 pasajeros afectados

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició este viernes a las 6 de la mañana una nueva medida de fuerza en el Aeroparque Jorge Newbery , en reclamo por la falta de avances en la negociación paritaria con Aerolíneas Argentinas. La protesta, en forma de asamblea informativa , se extenderá hasta las 10 y provocará demoras y cancelaciones en los servicios programados durante la mañana.

Según datos oficiales, unos 7.000 pasajeros y más de 60 vuelos se verán afectados, justo en el comienzo del fin de semana electoral. La empresa estatal pidió disculpas por los inconvenientes y recomendó a los usuarios revisar sus correos o la aplicación oficial para verificar posibles reprogramaciones.

Desde APLA explicaron que la decisión de realizar la protesta se debe a la falta de respuesta de la compañía ante los reclamos por actualización salarial, ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo . En un comunicado, el gremio afirmó que los pilotos “permanecerán unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales” y defendieron la necesidad de una recomposición urgente.

Además, los pilotos criticaron la reciente decisión de Aerolíneas de retirar preventivamente ocho aviones Boeing 737-800 , luego de una falla mecánica que obligó a un aterrizaje de emergencia. Según el sindicato, esa medida refleja una “ falta de previsión empresarial ” que complicó aún más la programación de vuelos y obligó a derivar operaciones a otras flotas e incluso a la competencia.

La respuesta de Aerolíneas Argentinas

Desde la empresa lamentaron la medida gremial y señalaron que esta acción genera perjuicios directos sobre los pasajeros. “Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”, expresaron en un comunicado.

La compañía destacó que el proceso actual busca alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, y sostuvo que ese objetivo “requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa”. También advirtieron que medidas como estas “no aportan soluciones estructurales y dañan la confianza de los pasajeros”.

Recomendaciones para los pasajeros

La compañía recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 de mañana verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.

Consultar la información más reciente sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

En caso de haber adquirido el pasaje a través de una agencia de viajes, contactar directamente con la misma.

Días atrás, Aerolíneas Argentinas anunció el retiro preventivo de ocho aviones Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras fallas en un vuelo en Aeroparque.

“La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, concluyeron en un comunicado.

Aerolíneas Argentinas pidió a los pasajeros con vuelos programados hasta las 11:30 de la mañana que revisen sus correos electrónicos para recibir información actualizada sobre sus vuelos. También se puede consultar el estado de cada servicio en la web oficial de la aerolínea o en los canales de atención disponibles.

En caso de haber comprado el pasaje mediante una agencia, se recomienda contactarse directamente con la misma. Además, la empresa habilitó su WhatsApp de atención al cliente (+54 9 11 4940 4798), disponible las 24 horas, para consultas o gestiones urgentes.

Aunque la medida concluye oficialmente a las 10, se espera que las demoras se prolonguen durante todo el día, especialmente en los vuelos de cabotaje.