El Gobierno definió el paquete de leyes que enviará al Congreso: cuáles son

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei , enviará al Congreso un nuevo paquete de proyectos de ley que incluye reformas en el Código Penal, propiedad privada, discapacidad y financiamiento universitario .

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La decisión se tomó tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada , donde se definieron las principales prioridades legislativas para los próximos meses.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó que finalmente la reforma política quedó fuera de las iniciativas prioritarias .

Uno de los ejes centrales será la modificación del Código Penal , con foco en el endurecimiento de las penas .

Además, el Gobierno impulsará cambios en distintas normativas vinculadas a la propiedad privada, entre ellas:

Ley de Expropiaciones

Ley de Tierras

Ley de Fuegos

Regularización dominial para integración socio urbana

Estas reformas forman parte del objetivo oficial de fortalecer el marco legal sobre la propiedad y el uso de la tierra.

Buscará fijar prioridades de la agenda legislativa y coordinar su estrategia parlamentaria. La mesa política del Gobierno.

Discapacidad, universidades y glaciares

El paquete legislativo también incluye modificaciones en:

Ley de Discapacidad

Ley de Financiamiento universitario

Ley de Glaciares

Según explicaron desde el Ejecutivo, estas reformas buscan compatibilizar las normativas con el objetivo de equilibrio fiscal.

En ese marco, el primer proyecto que podría tratarse en el Congreso sería la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para abril.

La estrategia del oficialismo

La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de funcionarios clave como Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros.

El objetivo fue ordenar el cronograma de envío de proyectos y definir la estrategia para lograr su aprobación.

En ese sentido, el Gobierno buscará articular acuerdos con bloques aliados y gobernadores, fundamentales para reunir los votos necesarios en el Congreso.