El Gobierno definió el paquete de leyes que enviará al Congreso: cuáles son

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, enviará al Congreso un nuevo paquete de proyectos de ley que incluye reformas en el Código Penal, propiedad privada, discapacidad y financiamiento universitario.
La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de funcionarios clave como Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros.
El objetivo fue ordenar el cronograma de envío de proyectos y definir la estrategia para lograr su aprobación.
En ese sentido, el Gobierno buscará articular acuerdos con bloques aliados y gobernadores, fundamentales para reunir los votos necesarios en el Congreso.