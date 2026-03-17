martes 17 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de marzo de 2026 - 16:38
País.

El Gobierno definió el paquete de leyes que enviará al Congreso: cuáles son

El oficialismo busca avanzar con nuevas leyes en el Congreso y ya definió su estrategia legislativa.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto creada con IA.

Foto creada con IA.

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, enviará al Congreso un nuevo paquete de proyectos de ley que incluye reformas en el Código Penal, propiedad privada, discapacidad y financiamiento universitario.

Lee además
Mahiques pidió prudencia y respeto.
País.

Caso Libra: Juan Bautista Mahiques defendió a Javier Milei
El régimen iraní afirmó que Javier Milei “cruzó una línea roja imperdonable”.
Política.

Irán amenazó a Javier Milei tras sus declaraciones: "Cruzó una línea roja"

La decisión se tomó tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde se definieron las principales prioridades legislativas para los próximos meses.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que finalmente la reforma política quedó fuera de las iniciativas prioritarias.

Cambios en el Código Penal y la propiedad privada

Uno de los ejes centrales será la modificación del Código Penal, con foco en el endurecimiento de las penas.

Además, el Gobierno impulsará cambios en distintas normativas vinculadas a la propiedad privada, entre ellas:

  • Ley de Expropiaciones

  • Ley de Tierras

  • Ley de Fuegos

  • Regularización dominial para integración socio urbana

Estas reformas forman parte del objetivo oficial de fortalecer el marco legal sobre la propiedad y el uso de la tierra.

Buscará fijar prioridades de la agenda legislativa y coordinar su estrategia parlamentaria.
La mesa política del Gobierno.

La mesa política del Gobierno.

Discapacidad, universidades y glaciares

El paquete legislativo también incluye modificaciones en:

  • Ley de Discapacidad

  • Ley de Financiamiento universitario

  • Ley de Glaciares

Según explicaron desde el Ejecutivo, estas reformas buscan compatibilizar las normativas con el objetivo de equilibrio fiscal.

En ese marco, el primer proyecto que podría tratarse en el Congreso sería la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para abril.

La estrategia del oficialismo

La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de funcionarios clave como Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros.

El objetivo fue ordenar el cronograma de envío de proyectos y definir la estrategia para lograr su aprobación.

En ese sentido, el Gobierno buscará articular acuerdos con bloques aliados y gobernadores, fundamentales para reunir los votos necesarios en el Congreso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Libra: Juan Bautista Mahiques defendió a Javier Milei

Irán amenazó a Javier Milei tras sus declaraciones: "Cruzó una línea roja"

El presidente Javier Milei participará del homenaje por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

Javier Milei y el atentado a la embajada de Israel: "Fue un ataque cobarde del enemigo iraní"

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y los reemplazará por vouchers de capacitación

Lo que se lee ahora
Guillermo Arancibia, el nuevo director del ANSES
País.

Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director de la ANSES

Por  Judith Girón

Las más leídas

Tormentas en Jujuy.
Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas en jujuy: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas

Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas video
Sociedad.

Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas

Guillermo Adolfo Ros, empresario agropecuario.
Jujuy.

Un empresario fue a juicio por reducción a la servidumbre, lo absolvieron y arremetió contra el fiscal: "Nunca hubo pruebas"

Punta Corral: qué llevar a la peregrinación video
Jujuy.

Cuánto cuesta armar el kit para subir a Punta Corral: precios y qué recomiendan llevar

Jujuy registra 9 casos de chikungunya distribuidos en Aguas Calientes, Caimancito y Perico. Se refuerzan los controles de foco en las zonas afectadas video
Salud.

Confirmaron 9 casos de chikungunya en Jujuy: dónde se detectaron

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel