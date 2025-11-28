viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 09:36
Política.

Paro nacional de ATE: cuándo será y qué servicios afectará

"Están dadas las condiciones para convocar a una huelga general. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar", aseguró Rodolfo Aguiar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ATE anunció un paro nacional y protestas sorpresivas contra la Reforma Laboral que impulsa Javier Milei. &nbsp;

ATE anunció un paro nacional y protestas sorpresivas contra la Reforma Laboral que impulsa Javier Milei.

 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que representa a los empleados públicos, resolvió convocar a un paro nacional coincidiendo con la jornada en la que el Congreso debatirá la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei.

Además, anunciaron que durante diciembre organizarán manifestaciones “inesperadas” en distintos puntos del país. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo que “el Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo.

Rodolfo Aguiar.

Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general”.

ATE: decisión unánime y movilizaciones en puerta

Estas resoluciones se adoptaron el jueves 27 de noviembre durante el Consejo Federal que el sindicato celebró en San Luis. Allí, los delegados de las 191 seccionales aprobaron por unanimidad otorgar a la Conducción Nacional la facultad de decidir sobre la organización de manifestaciones “sorpresivas” a lo largo del mes próximo. “Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, afirmó Aguiar.

En relación con la reunión paritaria convocada por el Gobierno nacional mediante Zoom para el viernes 28 de noviembre a las 13, el dirigente criticó que “se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”.

ATE pide también que se reabran de forma inmediata las paritarias.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclama la reapertura urgente de las negociaciones salariales, advirtiendo que la pérdida de poder adquisitivo se profundizó a lo largo de 2025. “El incremento en los primeros 10 meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo periodo alcanzó el 24,8%”, precisó el gremio.

La visita de Rodolfo Aguiar, líder de ATE, a Cristina Kirchner

El 14 de octubre pasado, el dirigente mantuvo un encuentro con la expresidenta en su residencia de San José 1111, y posteriormente difundió un comunicado en el que relató los principales puntos de la conversación.

Según Aguiar, hablaron sobre “el Estado que viene” y la importancia de reconstruir el país después del gobierno de Milei. “Fue ella la que oportunamente propuso discutir una nueva estatalidad, una propuesta que inmediatamente tuvo alto impacto y nosotros decidimos recoger el guante, aceptar ese desafío y ratificar que los trabajadores debemos estar en el centro de esa discusión”, explicó el gremialista.

Los delegados de ATE en el Consejo Federal que el gremio realizó en San Luis.

El dirigente manifestó además “su apoyo y solidaridad” hacia la expresidenta tras la condena que recibió. “La vimos muy bien y muy comprometida, sintiendo como propios todos los padecimientos del pueblo. Su detención es ilegal y seguimos exigiendo su inmediata libertad”, subrayó.

Rodolfo Aguiar se reunió con Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, Aguiar señaló que uno de los asuntos que más inquieta a la expresidenta es “el deterioro de los ingresos del sector público y la aparición de fenómenos nuevos como son los asalariados formales pobres y el pluriempleo. Coincidimos en que la gestión que suceda a la actual estará fuertemente condicionada. También acordamos que tenemos que desandar años de estigmatización sobre el empleo público. En el tiempo que viene, el Estado tiene que recuperar cercanía”.

