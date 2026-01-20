martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 10:44
Dolor.

Quiénes eran los jóvenes que murieron tras caer a un canal en Tucumán

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años murieron tras caer un auto a un canal en la ruta 303, en cercanías de Los Ralos, Tucumán.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Grave accidente en Tucumán.

Grave accidente en Tucumán.

El accidente se produjo cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido oeste-este perdió el control y cayó al interior de un canal que corre a la vera de la ruta. Las circunstancias que derivaron en el despiste permanecen bajo investigación judicial y policial.

Como consecuencia del impacto, tres ocupantes del vehículo perdieron la vida en el lugar, mientras que otros dos resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital de Los Ralos.

Las víctimas fatales: edades y datos confirmados

Las personas fallecidas fueron identificadas oficialmente como Lara Martina Santillán Sánchez, de 18 años, Cristóbal Herrera, también de 18, y Lucas Benjamín Herrera, de 19. Los tres viajaban en el mismo rodado al momento del siniestro.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, los jóvenes residían en la zona y regresaban por la ruta 303 cuando se produjo el accidente. El impacto contra el canal resultó letal debido a la violencia del choque y a la profundidad del cauce.

Grave accidente en Tucumán.
Grave accidente en Tucumán.

Grave accidente en Tucumán.

Los heridos y el operativo de emergencia

En el vehículo también viajaban Agustín Herrera Díaz, de 24 años, y José Jesús Herrera, de 18, quienes sobrevivieron al siniestro. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego derivados al hospital de Los Ralos, donde quedaron internados con múltiples golpes y lesiones.

Personal policial de las comisarías de Delfín Gallo y Los Ralos intervino de inmediato tras tomar conocimiento del hecho. Por disposición del oficial a cargo, se dispuso el corte total de ambas manos de la ruta para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y peritos.

El tránsito permaneció interrumpido durante cerca de dos horas, lo que provocó extensas filas de vehículos bajo la lluvia y en una calzada afectada por el desborde del canal.

Pericias y contexto climático en la zona

Minutos antes de las 17, el médico policial arribó al lugar para realizar las tareas correspondientes sobre los cuerpos de las víctimas, mientras personal de Criminalística avanzó con la recolección de muestras y pericias técnicas.

En paralelo, otro equipo inició las maniobras para retirar el automóvil, que permanecía sumergido en el canal. Las tareas se extendieron hasta aproximadamente las 21, cuando finalizó el operativo en la zona.

El siniestro ocurrió en un contexto provincial marcado por intensas lluvias que afectaron a Tucumán en los últimos días. Varias rutas del interior presentan condiciones complicadas de transitabilidad, especialmente en sectores rurales y zonas bajas.

