miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 09:30
De Película.

Persecución y vuelco en Santiago del Estero: llevaban 113 kg de marihuana

Hubo persecución, un vuelco, cinco detenidos y tres vehículos secuestrados en el norte de Santiago del Estero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Persecución en Santiago del Estero.

Persecución en Santiago del Estero.

Icaño, Santiago del Estero.
El pueblo de Santiago del Estero que guarda uno de los parques más salvajes del país
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Como resultado del accionar policial, se secuestraron más de 113 kilos de marihuana, tres vehículos y se concretó la detención de cinco personas. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal interviniente, que dispuso una serie de medidas judiciales tras el hallazgo de la sustancia prohibida.

El despliegue incluyó tareas de control preventivo, persecución y rastrillajes en una zona rural utilizada como corredor alternativo para el transporte ilegal.

Un control preventivo que derivó en el operativo

El hecho se inició cuando personal de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, afectado a recorridos preventivos en la zona conocida como Muralla Norte, realizaba controles sobre un camino vecinal cercano al Puesto Nuevo.

En ese contexto, los efectivos interceptaron un automóvil Volkswagen T-Cross Trendline de color blanco, procedente de la ciudad salteña de Orán, en el que se desplazaban dos personas. Durante la identificación, surgieron indicios que llamaron la atención de los uniformados.

Las tareas de verificación permitieron establecer que el rodado cumplía la función de vehículo guía de otras dos camionetas que se desplazaban por la zona con carga ilegal.

Santiago del EStero
Persecución en Santiago del Estero

Persecución en Santiago del Estero

Fuga, persecución y un vuelco en plena huida

Tras confirmar la maniobra, el automóvil fue demorado de manera preventiva y se activó un operativo de búsqueda en los corredores viales cercanos. A unos cinco kilómetros del lugar, las camionetas involucradas detectaron la presencia policial y escaparon en dirección a la provincia de Salta.

Durante la huida, una de las camionetas volcó a la vera de la ruta. Sus ocupantes abandonaron el vehículo y se internaron en una zona montuosa, aprovechando la geografía del lugar para escapar.

En el sitio del vuelco, el personal policial encontró tres bultos de arpillera que contenían la sustancia prohibida, la cual fue inmediatamente asegurada y puesta bajo custodia.

Detenciones, secuestros y actuación judicial

Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar la segunda camioneta, en la que viajaban tres personas. Todas fueron reducidas y trasladadas a sede policial, quedando a disposición de la Justicia Federal.

El operativo contó con la intervención coordinada de efectivos de la Muralla Norte, la Subcomisaría de El Mojón y la Comisaría Comunitaria de Nueva Esperanza, lo que permitió cerrar el cerco y concretar las detenciones.

Por disposición judicial, se ordenó la detención de cinco personas oriundas de Salta, el secuestro de los vehículos involucrados —un Volkswagen T-Cross, una Volkswagen Amarok blanca y una Toyota Hilux gris— y de la sustancia incautada, que superó los 113 kilogramos.

Búsqueda de prófugos y refuerzo de controles

Tras el procedimiento principal, la Policía continuó con rastrillajes en la zona rural para dar con las personas que lograron huir luego del vuelco. Las tareas se concentraron en sectores montuosos y caminos secundarios.

De manera paralela, se reforzaron los controles vehiculares en puntos estratégicos del departamento Pellegrini y en accesos clave hacia la provincia de Salta, con el objetivo de prevenir nuevos intentos de traslado de sustancias ilegales.

La causa sigue en etapa investigativa, bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras se analizan los elementos secuestrados y la posible vinculación con otras maniobras similares en la región.

