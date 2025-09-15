lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 15:54
Siniestros.

Dos jujeños se salvaron de milagro tras un choque en La Rioja

El choque ocurrió en la ruta nacional 141, cerca de Chepes. Los ocupantes de una camioneta Ford Ranger resultaron heridos pero están fuera de peligro.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dos jujeños se salvaron de milagro tras un choque en La Rioja

Dos jujeños se salvaron de milagro tras un choque en La Rioja

Choque en RN N° 141, a la altura del puesto caminero La Florida, a unos 20 kilómetros de la localidad de Chepes, La Rioja.

 Choque en RN N° 141, a la altura del puesto caminero La Florida, a unos 20 kilómetros de la localidad de Chepes, La Rioja.

Accidente en La Rioja: una camioneta volcó en la ruta 141 con dos jujeños a bordo

Los ocupantes fueron identificados como un hombre de 34 años, conductor del vehículo, y su acompañante de 50, ambos domiciliados en la ciudad de Libertador General San Martín, departamento Ledesma. Según informaron fuentes policiales, se dirigían desde Mendoza hacia Jujuy cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control alrededor de las 7 de la mañana.

Choque en La Rioja
Choque en RN N° 141, a la altura del puesto caminero La Florida, a unos 20 kilómetros de la localidad de Chepes, La Rioja.

Choque en RN N° 141, a la altura del puesto caminero La Florida, a unos 20 kilómetros de la localidad de Chepes, La Rioja.

Tras el violento vuelco, personal sanitario acudió al lugar y asistió a los heridos, quienes fueron trasladados al hospital “Luis Pasteur” de Chepes. Allí quedaron en observación y, aunque sufrieron lesiones de consideración, las autoridades médicas confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de La Rioja y de la Unidad Sexta de Control de Tránsito y Seguridad Vial, que trabajaron para asegurar la zona y evitar nuevos siniestros.

Como parte del procedimiento, se les practicó la prueba de alcoholemia a los ocupantes, la cual arrojó resultado negativo.

Por disposición judicial, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.

