lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 11:10
Policiales.

Detienen a un joven que le robó a una mujer con un bebé en Jujuy

Un hombre de 24 años fue detenido luego de robarle el celular a una mujer que llevaba a su bebé en brazos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detenido en el centro de San Salvador de Jujuy.

Detenido en el centro de San Salvador de Jujuy.

Lee además
Motociclista detenido en La Quiaca.
La Quiaca.

Un motociclista alcoholizado atacó a un agente de tránsito y terminó detenido
Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.
Indignante.

Le robaron los ahorros de Camilo, el bailarín de la peatonal de San Salvador de Jujuy

Según informaron fuentes policiales, la víctima, una mujer de 29 años que cargaba a su bebé en brazos, sufrió el robo de su teléfono celular. El aparato, un Samsung Galaxy A14, fue arrebatado por un sujeto que intentó escapar de la zona a pie.

Un forcejeo en plena calle

El hecho fue advertido rápidamente por personas que se encontraban en el lugar. Uno de ellos decidió intervenir y enfrentó al ladrón, generándose un forcejeo en medio de la vereda. Fue en ese momento que una patrulla del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, que recorría la zona, recibió la alerta del Sistema de Emergencias 911 y llegó al sitio.

La mujer, visiblemente afectada por el episodio, pudo recuperar el aparato y radicar la denuncia correspondiente. Fuentes oficiales señalaron que no sufrió lesiones, aunque sí un fuerte momento de angustia debido a que en el instante del robo llevaba en brazos a su bebé.

El detenido, de 24 años, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia. La rápida reacción de los agentes y la colaboración de los ciudadanos que no dudaron en ayudar a la víctima resultaron claves para frustrar el hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un motociclista alcoholizado atacó a un agente de tránsito y terminó detenido

Le robaron los ahorros de Camilo, el bailarín de la peatonal de San Salvador de Jujuy

Todo lo que tenés que saber sobre la Carrera de Medicina en Jujuy

Hubo una disminución del 10% en los casos de alcoholemia respecto a la semana pasada

Guía de intervención rápida: cómo actuar ante posibles casos de grooming

Lo que se lee ahora
Continuan los estudios y relevamientos en la Iglesia Catedral para su restauración. video
Jujuy.

Confirmaron los motivos del derrumbe en la Iglesia Catedral

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Inicia el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel