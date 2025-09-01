Detienen a un joven que le robó a una mujer con un bebé en Jujuy

Detenido en el centro de San Salvador de Jujuy.

La tranquilidad de la mañana se vio alterada en el barrio Centro de San Salvador de Jujuy, cuando un arrebato terminó con la intervención de la policía y la detención de un joven de 24 años. El episodio tuvo lugar el jueves 29 de agosto, alrededor de las 10:50 horas, en la intersección de avenida Coronel Mariano Santibáñez y Ramírez de Velazco, muy cerca de las paradas de colectivo.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, una mujer de 29 años que cargaba a su bebé en brazos, sufrió el robo de su teléfono celular. El aparato, un Samsung Galaxy A14, fue arrebatado por un sujeto que intentó escapar de la zona a pie.

Un forcejeo en plena calle El hecho fue advertido rápidamente por personas que se encontraban en el lugar. Uno de ellos decidió intervenir y enfrentó al ladrón, generándose un forcejeo en medio de la vereda. Fue en ese momento que una patrulla del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, que recorría la zona, recibió la alerta del Sistema de Emergencias 911 y llegó al sitio.

Los efectivos lograron reducir al joven y evitar que huyera. En la requisa superficial realizada en el lugar, los uniformados encontraron el celular robado, que fue devuelto de inmediato a su dueña.

La mujer, visiblemente afectada por el episodio, pudo recuperar el aparato y radicar la denuncia correspondiente. Fuentes oficiales señalaron que no sufrió lesiones, aunque sí un fuerte momento de angustia debido a que en el instante del robo llevaba en brazos a su bebé. El detenido, de 24 años, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia. La rápida reacción de los agentes y la colaboración de los ciudadanos que no dudaron en ayudar a la víctima resultaron claves para frustrar el hecho.

