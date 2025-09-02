martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 11:58
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

El Ministerio de Educación informó que todas las escuelas de San Salvador de Jujuy que se vean afectadas por la falta de agua, tendrán clases virtuales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
clases virtuales.jpg
Clases virtuales en colegios sin agua: qué días

El Ministerio de Educación informó que de acuerdo al parte emitido por Agua Potable, el suministro de agua se verá interrumpido desde las 21 horas del miércoles 3 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 4 del corriente mes.

En ese marco, detallaron que las instituciones educativas que se encuentren ubicadas en los barrios afectados, tendrán clases en modalidad virtual. Por lo tanto, se desarrollará la continuidad pedagógica mediante clases sincrónicas o asincrónicas, entrega de actividades a realizar en plataformas educativas, libros, cartillas.

canilla agua.jpg
Repararon el acueducto y el servicio de agua se restablecerá gradualmente

Repararon el acueducto y el servicio de agua se restablecerá gradualmente

Sectores afectados por la interrupción del servicio del agua

Bº Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 viviendas, Castañeda, Cerro las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti. Bº Sargento Cabral, La Arbolada, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, 284 Viviendas, Sector B6, B° Bicentenario, Viviendas de la Tupac 4°, 5° 6°, 7°, 8°, 9° y 10° etapa. Bº Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, 89 Viviendas CEDEM.Barrios con baja presión: Bº Gorriti, Almirante Brown, San Pedrito.

Por qué habrá cortes de agua

La necesidad de las medidas a ejecutar, se debe a la reparación definitiva del acueducto principal ubicado en el barrio Ciudad de Nieva. “Es imposible hacer esta intervención sin cortar el agua. Se trata de un trabajo complejo y de gran magnitud”, indicó Juan Carlos García, presidente de la empresa prestadora del servicio.

