martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 13:37
Señor y Virgen del Milagro.

Peregrinos jujeños rumbo al Milagro: fe, devoción y un operativo de seguridad

Un grupo de 49 peregrinos partió desde Santa Victoria Oeste hacia Salta. Recorrerán 500 km en 13 días con acompañamiento de salud, Policía y Defensa Civil.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Histórica peregrinación desde Lima a Salta por el Señor y la Virgen del Milagro.

Histórica peregrinación desde Lima a Salta por el Señor y la Virgen del Milagro.

Un grupo de 49 peregrinos partió desde Santa Victoria Oeste hacia Salta. Recorrerán 500 km en 13 días con acompañamiento de salud, Policía y Defensa Civil.

Un grupo de 49 peregrinos partió desde Santa Victoria Oeste hacia Salta. Recorrerán 500 km en 13 días con acompañamiento de salud, Policía y Defensa Civil.

Itinerario durante su recorrido de Jujuy a Salta&nbsp;

Itinerario durante su recorrido de Jujuy a Salta 

El desafío es enorme, van a recorrer más de 500 kilómetros en 13 días atravesando montañas de más de 3.000 metros de altura, vientos intensos y el frío de la puna con un solo objetivo: acompañar al Señor y la Virgen del Milagro.

image

Partieron los peregrinos rumbo al Señor y la Virgen del Milagro

La travesía comenzó ayer lunes 1° de septiembre, cuando a las 8 de la mañana, un grupo de 49 personas, conformado por adolescentes, jóvenes y adultos iniciaron la caminata desde la Quebrada de Acoyte, acompañados por dos efectivos policiales, en una primera etapa que los llevó hasta Vizcana, donde compartieron el almuerzo alrededor de las 15 horas. Se trata de los primeros pasos de una experiencia que cada año crece en número y fervor.

Los peregrinos avanzan con paso firme, pero también con un profundo sentido de comunidad. A lo largo de los días, se espera que más devotos se sumen a la columna, transformando este grupo inicial en una multitud que, llegada la fecha, colmará las rutas y calles de Salta para rendir homenaje al Señor y la Virgen del Milagro.

Peregrinos
Itinerario durante su recorrido de Jujuy a Salta

Itinerario durante su recorrido de Jujuy a Salta

Recorrido y modalidad de paradas y descanso

El recorrido, más allá de su exigencia física, es también una demostración de resiliencia y fe. Adolescentes, jóvenes y adultos comparten la misma meta: llegar a la Catedral de Salta el 13 de septiembre para renovar su compromiso religioso. La caminata se convierte así en un espacio de encuentro espiritual y de acompañamiento entre pares.

Para garantizar que el trayecto se cumpla en condiciones seguras, la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil de Jujuy puso en marcha un operativo coordinado con la Secretaría de Protección Civil de Salta, la Policía de la Provincia y áreas de Tránsito y Seguridad Vial. El objetivo es claro: resguardar a cada peregrino durante la extensa marcha.

El operativo incluye monitoreo constante, asistencia médica y la disposición de equipos en puntos estratégicos. “Estamos trabajando para que los peregrinos cuenten con la seguridad y el acompañamiento necesario en este viaje de fe tan significativo”, destacaron desde el Ministerio de Seguridad.

