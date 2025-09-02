martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 18:56
Lanzamiento.

Presentaron un plan de seguridad para los próximos 10 años en Jujuy

El Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035 busca diseñar políticas de seguridad que trasciendan la mirada exclusiva sobre el delito.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035.

Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035.

La apertura estuvo a cargo del secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, acompañado por autoridades de los tres poderes del Estado, intendentes, representantes de las fuerzas de seguridad y diversas instituciones sociales, convocadas por primera vez a este tipo de instancias.

El acto se realizó en el Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20), donde también se llevó adelante el primer taller interactivo denominado “Análisis del pasado y presente de la Seguridad en Jujuy”. En los próximos días, las actividades estarán enfocadas en el “Futuro deseado” y en las “Líneas de acción para iniciar un Planeamiento”.

image
Lanzamiento del Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035.

Lanzamiento del Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035.

“Esto es una mesa de trabajo en conjunto y responde a una directiva del gobernador”, subrayó Pulleiro, quien además destacó la participación de colegios de profesionales, centros vecinales, fundaciones e instituciones de la sociedad civil.

Según se informó, el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035 será presentado a mediados de diciembre con los aportes de todas las instancias de debate y trabajo colectivo.

Entre los presentes se destacaron el procurador general Sergio Lello Sánchez, los ministros Carlos Stanic (Gobierno) e Isolda Calsina (Modernización), representantes del Poder Judicial y Legislativo, además de intendentes y la cúpula de la fuerza policial.

