Presentaron un plan de seguridad para los próximos 10 años en Jujuy

Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035.

Este martes se dio inicio en Jujuy al Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035, una propuesta inédita que apunta a elaborar un plan provincial de seguridad con un enfoque amplio, participativo e integral.

La apertura estuvo a cargo del secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, acompañado por autoridades de los tres poderes del Estado, intendentes, representantes de las fuerzas de seguridad y diversas instituciones sociales, convocadas por primera vez a este tipo de instancias.

El acto se realizó en el Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20), donde también se llevó adelante el primer taller interactivo denominado “Análisis del pasado y presente de la Seguridad en Jujuy”. En los próximos días, las actividades estarán enfocadas en el “Futuro deseado” y en las “Líneas de acción para iniciar un Planeamiento”.

image Lanzamiento del Programa de Planeamiento Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035. “Esto es una mesa de trabajo en conjunto y responde a una directiva del gobernador”, subrayó Pulleiro, quien además destacó la participación de colegios de profesionales, centros vecinales, fundaciones e instituciones de la sociedad civil.

Según se informó, el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035 será presentado a mediados de diciembre con los aportes de todas las instancias de debate y trabajo colectivo. Entre los presentes se destacaron el procurador general Sergio Lello Sánchez, los ministros Carlos Stanic (Gobierno) e Isolda Calsina (Modernización), representantes del Poder Judicial y Legislativo, además de intendentes y la cúpula de la fuerza policial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.