lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 17:25
Hogar.

Truco para mantener fresco a tu perro: por qué poner una botella congelada cerca de su cama

Colocar este objeto frío junto al lugar donde duerme el perro ayuda a reducir el estrés por calor y favorece su descanso en jornadas calurosas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La botella congelada es un complemento, no una solución única.

La botella congelada es un complemento, no una solución única.

Cuando las temperaturas se elevan, tu perro también siente el efecto del calor extremo. A diferencia de los humanos, ellos no enfrían su cuerpo mediante el sudor; dependen sobre todo del jadeo y de las almohadillas de sus patas para regular la temperatura. Por eso, durante los días más calurosos, requieren medidas adicionales para mantenerse frescos.

Lee además
El emocionante retiro de una perra dedicada al servicio de seguridad: La última patrulla.
Redes sociales.

El emocionante retiro de una perra dedicada al servicio de seguridad: "La última patrulla"
Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir
Sociedad.

Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir

En este sentido, colocar una botella de agua congelada cerca de su cama se ha vuelto un recurso sencillo, económico y cada vez más recomendado tanto por veterinarios como por cuidadores.

Poner una botella congelada cerca de la cama del perro.

Para qué sirve la botella congelada

La botella congelada funciona como un recurso de enfriamiento pasivo, proporcionando una reducción gradual de la temperatura en el área donde el perro descansa. No enfría de manera inmediata ni provoca cambios bruscos, sino que ofrece una sensación de frescor progresivo, lo cual es fundamental para minimizar riesgos.

De manera instintiva, muchos perros se acercan a la botella, se recuestan junto a ella o apoyan su cuerpo sobre su superficie para liberar calor. Otros simplemente aprovechan el microclima más fresco que se forma a su alrededor.

Para qué sirve poner una botella congelada cerca de la cama del perro.

En qué situaciones es útil este truco

Este método resulta especialmente útil en las siguientes situaciones:

  • Cuando hay olas de calor intenso y las temperaturas se mantienen altas durante varios días.
  • En viviendas sin sistemas de aire acondicionado, donde el calor se acumula en el interior.
  • Para perros adultos mayores, cachorros o aquellos que tienen sobrepeso, ya que son más sensibles al calor.
  • En razas braquicéfalas, como bulldogs, pugs o boxers, que presentan mayores dificultades para regular su temperatura.
  • Durante la noche, cuando el aire sigue pesado y cálido, dificultando que puedan descansar adecuadamente.
Este método funciona como un refrigerante suave que refresca el aire justo en el rincón donde el perro elige dormir.

Cómo usarla de forma segura

Para prevenir posibles accidentes o incomodidades, conviene prestar atención a algunas recomendaciones:

  • Utilizar botellas de plástico resistente y asegurarse de que estén bien cerradas.
  • Cubrirlas con una toalla ligera o una funda de tela para evitar que el hielo entre en contacto directo con el perro.
  • Ubicarlas cerca de la cama del animal, evitando ponerlas debajo o forzando que el perro las toque.
  • Mantener siempre espacio libre para que el perro pueda alejarse si no desea acercarse.

Es fundamental que el animal decida por sí mismo si quiere usar la botella; nunca debe ser obligado a hacerlo.

La botella congelada es un complemento, no una solución única.

Qué no reemplaza este truco

La botella congelada funciona como un apoyo adicional, no reemplaza otras medidas esenciales. Siempre debe complementarse con:

  • Agua fresca que esté disponible de manera constante.
  • Espacios bien ventilados, donde circule aire.
  • Paseos programados en los momentos del día con temperaturas más bajas.
  • Evitar que el perro camine sobre superficies calientes.
Este truco ayuda a prevenir el estrés térmico y mejora el descanso del perro durante los días más calurosos.

Al incorporar este tipo de recursos, es fundamental observar cuidadosamente la reacción del animal. Su comportamiento indicará si se siente cómodo y disfruta de la frescura o si prefiere mantenerse alejado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El emocionante retiro de una perra dedicada al servicio de seguridad: "La última patrulla"

Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir

La pirotecnia de Nochebuena dejó a varios perros perdidos en Alto Comedero

Reintegro por compras en el exterior: cómo recuperar lo cobrado de más con el dólar tarjeta

ANSES en enero 2026: cuánto se cobra por planes, asignaciones y pensiones

Lo que se lee ahora
La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a enero de 2026.
Economía.

ANSES: todas las fechas de cobro de enero 2026 para jubilaciones y asignaciones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tiempo en Jujuy - Tormentas
Pronóstico.

Descenso de temperaturas y posibles tormentas para esta semana en Jujuy

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy video
Gestiones.

Licencia de conducir: precio y requisitos en Jujuy

La Justicia de EEUU ordenó que Nicolás Maduro se presente nuevamente el 17 de marzo
Mundo.

La Justicia de EEUU ordenó que Nicolás Maduro se presente nuevamente el 17 de marzo

Granizo (Imagen ilustrativa). video
Tiempo.

Una fuerte tormenta de granizo sorprendió a Abra Pampa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel