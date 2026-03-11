El truco para ampliar visualmente los espacios de tu casa: los cinco colores clave

Lograr que un espacio de tu casa luzca más espacioso sin recurrir a reformas es factible si elegís bien los tonos y colores . Así lo destacan las diseñadoras de interiores Anna Raventós y Lea Viscasillas , quienes señalan que el color se convierte en una herramienta clave para modificar cómo percibimos cualquier habitación. ¡Agenda este truco y aplicalo en tu hogar!

Según su experiencia, utilizando la combinación cromática adecuada es posible aportar sensación de amplitud , aumentar la luminosidad y generar calidez , incluso en viviendas pequeñas o con escasa entrada de luz natural .

“El color no solo sirve para decorar. Usado con acierto, puede modificar visualmente el tamaño de una habitación, aportar profundidad , unificar zonas diferentes o dirigir la atención hacia determinados puntos. Los tonos suaves y cálidos reflejan la luz y evitan que el ambiente resulte frío o impersonal. Además, permiten que los muebles y los detalles decorativos luzcan más, sin sobrecargar el conjunto. Por eso, elegir bien el color es clave para quienes quieren que su casa se vea más amplia y confortable ”, explica las expertas.

Pese a la amplia variedad de alternativas disponibles, las especialistas destacan ciertos tonos que, por su capacidad de generar sensación de amplitud y su adaptabilidad, resultan ideales para ampliar visualmente cualquier ambiente. A continuación, repasamos los cinco colores más sugeridos y cómo utilizarlos para maximizar su efecto, ya sea en paredes , muebles , telas o en pequeños elementos decorativos .

Rosa empolvado: luz y calidez sin perder personalidad

El rosa suave o empolvado se destaca entre las preferencias de los diseñadores de interiores para ampliar visualmente un ambiente sin sacrificar la sensación de calidez. También llamado tono nude o maquillaje, este color refleja la luz de manera delicada, generando espacios acogedores y con un estilo contemporáneo. Según las expertas, no transmite frialdad ni impersonalidad, por lo que resulta ideal para cocinas, livings o salas de estar.

El rosa empolvado es perfecto para las cocinas.

Asimismo, armoniza perfectamente con blancos, grises claros y elementos en madera natural. Cuando se utiliza en paredes, tejidos o detalles decorativos, aporta luminosidad, frescura y la impresión de que la habitación es más amplia.

Arena y beige: la base neutra que nunca falla para tu casa

Los matices arena y beige representan una elección confiable para aumentar la percepción de espacio en cualquier ambiente. Resultan ideales en departamentos o habitaciones pequeñas, ya que reflejan la luz natural y generan continuidad visual cuando se aplican en paredes y techos. Estos colores transmiten tranquilidad y sofisticación, al tiempo que permiten que los muebles, cuadros y objetos decorativos resalten sin saturar la estancia.

Blanco, beige claro y arena, tres tonos neutros que nunca fallan.

Según la especialista Raventós, su gran ventaja es la versatilidad: se pueden combinar con casi cualquier tono, ofreciendo libertad para renovar la decoración sin necesidad de repintar. Para quienes buscan una sensación de amplitud acompañada de calidez, un beige claro y luminoso funciona como color principal perfecto.

Azul grisáceo: amplitud elegante y sensación de descanso

El azul con matices grisáceos, sobre todo en variantes suaves y empolvadas, resulta ideal para dar sensación de amplitud y aportar tranquilidad a cualquier ambiente. Es especialmente indicado para dormitorios, baños o espacios destinados al descanso, ya que genera un efecto relajante y armonioso.

Una decoración en azul abre el espacio.

Aplicado en paredes, cortinas o elementos decorativos, contribuye a que la estancia se perciba más espaciosa y liviana. Además, combina de manera excelente con blancos, grises suaves y detalles en madera, logrando un entorno contemporáneo, fresco y visualemente agradable.

Verde suave: profundidad y frescura para espacios pequeños

Los verdes claros y con matices empolvados son ideales para generar sensación de profundidad sin restar luminosidad. Este tono brinda frescura y serenidad, siendo especialmente recomendable en espacios reducidos o con iluminación limitada. Las especialistas sugieren aplicarlo en una pared como punto focal, o incorporarlo en muebles y accesorios textiles para aportar interés visual.

Los cinco colores que hacen que un espacio parezca más grande, según decoradoras.

Además, los verdes suaves armonizan perfectamente con maderas claras, blancos y tonos beige, creando un ambiente equilibrado y natural. Su presencia contribuye a que la habitación se perciba más liviana, ventilada y relajante.

Amarillo pastel: amplitud con un toque optimista

Los amarillos claros y delicados resultan excelentes para dar sensación de amplitud en salones y comedores. Este matiz aprovecha la luz natural y aporta un ambiente alegre y acogedor al hogar. Puede aplicarse en la pared principal, en muebles o mediante elementos textiles como cortinas, almohadones o tapizados.

Además de ampliar visualmente el espacio, los tonos suaves de amarillo transmiten energía positiva y mejoran el estado de ánimo de quienes lo habitan. Se recomienda optar por un amarillo cálido y tenue, evitando tonalidades muy intensas que puedan resultar abrumadoras.

La Influencia del amarillo en el diseño de interiores.

En conclusión, seleccionar cuidadosamente los tonos y conocer la manera adecuada de utilizarlos puede transformar por completo la sensación que transmite cualquier habitación. Son estrategias ideales para lograr que tu hogar luzca más espacioso, iluminado y cálido, sin recurrir a obras ni remodelaciones de gran escala.