domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 18:27
Tiene 16 años y ya salvó más de 100 vidas: la historia de Brenda y su misión de rescatar perros maltratados

Desde los cinco años, dedica su vida a rescatar animales abandonados eligiendo una vocación que nació en su infancia y que lleva mucho amor y compromiso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
“No me nace ir a boliches o a fiestas como mis compañeros. Yo prefiero ayudar a los animalitos, eso me nace de corazón, es mi vocación”, dice con una madurez que sorprende.

Un amor que empezó incluso antes de nacer

Brenda siente que su historia con los animales comenzó incluso antes de llegar al mundo. “Yo creo que todo empezó desde el vientre de mi mamá. Ella siempre estuvo rodeada de animalitos, rescatando. Yo nací y ya había más de 100 perritos en la casa”, cuenta entre risas, pero con absoluta convicción.

“En esos momentos que yo estaba en la panza, ella me contagió ese amor, ese respeto por la vida. Desde el día uno estuve en el auto con mi mamá, yendo de acá para allá para hacer rescates”, recuerda.

Infancia entre basurales y rescates

A los tres o cuatro años, mientras otros chicos jugaban en plazas, Brenda recorría basurales junto a su mamá. “Empezamos a ir al basural del Pongo, en Perico. Yo la acompañaba, jugaba con las perritas mientras ella las llevaba a esterilizar. Todas mis vacaciones las pasé ahí, rescatando animalitos”, relata.

“Son cosas que muchas personas no saben. Desde muy chica aprendí a amar y respetar la vida de los animales. Es algo que me nació del corazón, del alma”, afirma.

Su primer rescate, a los cinco años

El recuerdo de su primer rescate propio sigue intacto. “Mi primer rescate fue a los casi cinco años. Fue Malincro”, dice con emoción. Era un cachorro abandonado cerca de una iglesia, flaco, enfermo, lleno de pulgas y garrapatas.

“Yo lo veía desde el auto, mi mamá tenía un taxi. No podía dejarlo ahí para que muera. Nadie lo quería, nadie lo iba a agarrar”, recuerda. Años después, una vecina le confirmó lo que ella ya sabía: “Siempre vienen a tirar animalitos acá”.

Malincro nunca fue adoptado. “Nadie quiere perros adultos o que no son de raza”, lamenta. Hoy sigue siendo parte de su familia.

Una lucha diaria contra el abandono

Desde ese primer rescate, Brenda nunca paró. “Rescatamos perros que la gente ve en mal estado y no hace nada. Vamos a muchos basurales de Jujuy, porque ahí los dejan al borde de la muerte”, explica.

Cada animal llega en condiciones críticas y, con tiempo, cuidados y amor, logra recuperarse. “De a poco van evolucionando y, cuando están bien, se dan en adopción”, cuenta.

Un sueño que interpela a toda la sociedad

Brenda tiene un sueño que duele y, al mismo tiempo, ilumina. “Mi sueño es que todos los animales tengan un hogar, que nosotras las rescatistas no existamos. Vivimos una realidad muy triste, hay muy poca adopción. Esto no es jugar a ser rescatistas”.

Y concluye con una definición que resume su vida: “Esto es amar sin condiciones. Es quedarse cuando nadie se queda. Es quedarse con un ser vivo que dejaron solo. Por eso concientizo todos los días sobre la castración. Es la única forma de cambiar esta realidad”.

Cómo colaborar

Para sumarse en su lucha, pueden ayudar de la siguiente forma:

- ALIAS:LUZ.GRUTA.FOCA / TITULAR ANALIA QUISPE

-NÚMERO DE CONTACTO: 3884219759.

-FACEBOOK: https://www.facebook.com/AsocAmigosDelAnimal

