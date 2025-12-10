Secuestran 15 animales y demoran a dos hombres por documentación falsa en Jujuy

Secuestran 15 animales y demoran a dos personas por documentación falsa en Ruta 8 Secuestran 15 animales y demoran a dos personas por documentación falsa en Ruta 8

El Cuerpo de Caballería U.R.1 de la Policía de Jujuy llevó adelante un operativo que evidencia el trabajo constante de control en rutas provinciales. El procedimiento ocurrió el 7 de diciembre a las 21:26, durante un recorrido preventivo en la Ruta Provincial Nº 8, a la altura del kilómetro 2.

Allí, los efectivos detectaron un camión que estaba cargando animales y decidieron intervenir rápidamente. Tras interceptarlo, constataron que transportaba 13 caballos y 2 mulas, sumando un total de 15 animales.

Documentación presuntamente falsa Al solicitar los documentos obligatorios —Libreta Sanitaria, Guía de Traslado, Carnet de Marca y Señal, y habilitación DT-E— los dos hombres que dijeron ser propietarios presentaron papeles que, en una primera revisión, resultaron presuntamente falsificados.

Ante esta irregularidad, el personal policial se comunicó con la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Oroza, quien ordenó el traslado del camión y los animales a la sede del Cuerpo de Caballería para su resguardo y el inicio de actuaciones penales.

Demás procedimientos y contravenciones Los dos hombres quedaron demorados y a disposición de la Justicia. Además, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción al Artículo 108 de la Ley 5860/14, relacionado con el transporte y tenencia irregular de animales. Compromiso contra el delito rural El Cuerpo de Caballería destacó que este operativo forma parte de sus tareas permanentes para combatir el delito rural, el tráfico ilegal de animales y reforzar la seguridad en los caminos provinciales. Las investigaciones continúan para determinar la verdadera procedencia de los animales secuestrados.

