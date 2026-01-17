sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 17:17
Efemérides.

Día del Protector Animal: por qué el 17 de enero visibiliza una lucha diaria

Cada 17 de enero se reconoce el trabajo del protector animal, quien se encarga de rescatar y cuidar frente al abandono y el maltrato animal.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
17 de Enero: día del protector animal&nbsp;

17 de Enero: día del protector animal 

Cada 17 de enero se conmemora el Día del Protector Animal, una fecha que pone en primer plano el trabajo de miles de personas que rescatan, cuidan y defienden animales en situación de abandono o maltrato animal. En Jujuy, esta labor se sostiene casi en su totalidad gracias al voluntariado y a organizaciones independientes.

La fecha se vincula con San Antonio Abad, considerado el patrono de los animales, y funciona como una oportunidad para visibilizar una problemática que atraviesa a toda la provincia.

Qué hace el protector animal

El trabajo de los protectores abarca múltiples tareas. Rescatan animales heridos, coordinan traslados, gestionan atención veterinaria y buscan hogares de tránsito. También impulsan campañas de adopción responsable y promueven el cuidado adecuado de perros y gatos.

A estas acciones se suma la organización de colectas solidarias, ferias y actividades destinadas a reunir insumos básicos como alimentos, medicamentos y mantas.

Una tarea que requiere compromiso diario

La labor de protección animal no se limita a intervenciones puntuales. Implica seguimiento constante, controles veterinarios, procesos de socialización y acompañamiento de adopciones. Cada rescate demanda tiempo, planificación y coordinación con otros voluntarios.

Gran parte de este trabajo se sostiene con aportes personales y donaciones de la comunidad, lo que convierte a la red solidaria en un pilar clave para su continuidad.

El rol de las organizaciones y redes solidarias

Además de los protectores independientes, existen organizaciones que canalizan y coordinan esfuerzos. Estas entidades funcionan como espacios de contención, difusión y articulación entre voluntarios, veterinarios y adoptantes.

A través de redes sociales, las organizaciones difunden casos, convocan a hogares de tránsito y promueven campañas de concientización sobre adopción responsable y castración.

Dónde denunciar maltrato o abandono animal

Ante situaciones de maltrato o abandono, se encuentran disponibles los siguientes canales de denuncia:

  • 911, en casos urgentes

  • Comisarías, para realizar denuncias presenciales

  • Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de la Ley 14.346

  • Fiscalías zonales, según la jurisdicción

La documentación del hecho, como fotos, videos y datos del lugar, facilita el accionar de las autoridades.

Organizaciones que colaboran con animales en Jujuy

En la provincia de Jujuy, distintas entidades y redes de voluntarios desarrollan tareas de rescate, cuidado y adopción:

  • Hogar San Roque - página oficial
  • Narices Frías Jujuy
  • Grupo Luna
  • Amor Animal
  • Gatitos en Apuros Jujuy
  • Voz Animal Jujuy

En el interior

Patitas Frías - La Quiaca- 3885406335.

Lucy al rescate - San Pedro- 3888442908.

Huellitas de Corazón -San Pedro - 3888 403296.

Protectora Liliana - Libertador- 3886477299.

Huellitas Sin Hogar -Perico - 3884563644.

Protectora Soledad - Tilcara - 3885174074.

Protectora Elida - Maimará- 3884965217.

Protector Fernando - Palpalá - 3885042927.

Protectora Ana - El Carmen - 3885052646.

Estas organizaciones trabajan de forma articulada con la comunidad y sostienen su actividad mediante voluntariado y donaciones.

Una labor que también educa

Además del rescate, los protectores cumplen un rol educativo. Difunden información sobre tenencia responsable, importancia de la castración y cuidados básicos. Estas acciones buscan generar cambios sostenidos en el vínculo entre las personas y los animales.

