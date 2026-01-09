Qué es un zifio, el extraño animal que apareció en San Clemente del Tuyú

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del mundo visto en San Clemente del Tuyú.

Durante la tarde-noche del martes , en San Clemente del Tuyú , sobre la costa argentina , se registró la aparición de uno de los mamíferos marinos más inusuales del planeta: el zifio . Con una presencia prácticamente excepcional en esa región, el animal arribó al lugar en un estado crítico y terminó falleciendo allí.

A pesar de los esfuerzos del equipo de la Fundación Mundo Marino por asistirlo y prolongar su supervivencia , el cetáceo murió a la mañana siguiente , presuntamente como consecuencia de una neumonía . De acuerdo con expertos en la materia, desde 1987 se registraron apenas cuatro observaciones de esta especie.

El individuo hallado en San Clemente era de sexo masculino , alcanzaba aproximadamente 4,30 metros de longitud y tenía un peso cercano a una tonelada . El personal especializado procuró devolverlo al mar , aunque el animal volvió en reiteradas ocasiones hacia la costa .

El zifio es un mamífero marino que integra la familia de los zifíidos , grupo conocido comúnmente como ballenas de pico . Se caracteriza por una contextura alargada y sólida, una cabeza de tamaño reducido y un rostro fino y sobresaliente , similar a un pico , particularidad que explica su denominación .

Las dimensiones varían de acuerdo con la especie, aunque por lo general su longitud oscila entre 4 y 10 metros. Su tonalidad suele presentar grises intensos o marrones, con la presencia de manchas claras y marcas en la piel, más visibles en los ejemplares machos de mayor edad.

Estas especies se encuentran entre los mamíferos marinos más difíciles de observar y estudiar a nivel mundial. Habitan zonas oceánicas profundas, lejos del litoral, y pasan la mayor parte de su existencia bajo la superficie.

Se destacan por su asombrosa habilidad para efectuar descensos a grandes profundidades durante períodos extensos, alcanzando más de 1.000 metros y permaneciendo sumergidos por más de una hora. Su dieta se compone principalmente de calamares y peces de profundidad, a los que atrapan mediante un mecanismo de succión, en lugar de utilizar la mordida directa.

Alta vulnerabilidad a los sonidos submarinos

El zifio se caracteriza por una alta vulnerabilidad a los sonidos submarinos, en especial a los generados por sonares de uso militar, un factor que ha sido asociado a episodios de varamientos colectivos en diferentes regiones del planeta.

A raíz de su conducta reservada y de las complejidades que implica su observación en entornos oceánicos profundos, numerosas especies de zifios continúan siendo escasamente conocidas. En la actualidad, son considerados referentes fundamentales para evaluar el estado de los ecosistemas marinos profundos y despiertan un interés creciente dentro de la comunidad científica y los ámbitos dedicados a la conservación.

Murió Kshamenk, la histórica orca de Mundo Marino

San Clemente del Tuyú y el parque Mundo Marino ya habían ocupado la agenda informativa días atrás a raíz del fallecimiento de la emblemática orca que residió durante más de treinta años en el complejo.

Se trataba de Kshamenk, un ejemplar rescatado en 1992 luego de quedar varado cuando aún era una cría. Desde aquel episodio permaneció en la localidad bonaerense hasta el 14 de diciembre, fecha en la que se confirmó oficialmente su deceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/econewsES/status/2002062771471483252&partner=&hide_thread=false Durante la noche del martes Fundación Mundo Marino informó la asistencia de un zifio varado en la costa de San Clemente del Tuyú: “A pesar de haber logrado reintroducirlo con éxito, el animal fue hallado sin vida en la mañana siguiente”, informaron.



Se trata de un cetáceo… pic.twitter.com/uvVEfF8guC — EcoNews en español (@econewsES) December 19, 2025

“Kshamenk había sido rescatado en 1992, cuando era un cachorro, luego de un varamiento. Sin posibilidades de ser reinsertado y siguiendo la recomendación de expertos internacionales y autoridades nacionales, el equipo de Mundo Marino se encargó de su rehabilitación y cuidado durante más de 33 años. Gracias a esos cuidados, vivió por encima de la expectativa de vida promedio de una orca macho en la naturaleza”, informó Mundo Marino en un comunicado de prensa.