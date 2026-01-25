domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 16:27
Solidaridad.

El milagro de "Lázaro": el perro hallado al borde de la muerte se recupera

El animal que estaba tirado al costado del arroyo Las Martas y al borde de la muerte, muestra signos de recuperación. Su caso reavivó el repudio al maltrato animal.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La lucha de un perrito maltratado.

La lucha de un perrito maltratado.

El hecho generó una fuerte conmoción por la brutalidad del maltrato. El animal presentaba una lesión severa en una de sus extremidades, con el hueso expuesto, lo que evidenciaba un cuadro crítico y un prolongado sufrimiento. Su vida pendía de un hilo cuando fue encontrado.

Maltrato animal: dejaron abandonado a un perro en el arroyo Las Martas
Una mujer clave para salvarle la vida

Desde el Hogar San Roque destacaron el rol fundamental de Victoria Sequeira, la mujer que lo encontró y no dudó en actuar. Victoria ingresó al arroyo para localizar al perro, pidió prestada una carretilla a un vecino de la zona y recorrió varias cuadras a pie hasta llegar a la sede del refugio con el animal.

Gracias a su intervención inmediata, se activó el sistema de asistencia del Hogar San Roque. Gabriela y Gustavo coordinaron la primera atención veterinaria de urgencia, lo que permitió estabilizar al perrito y comenzar con su tratamiento.

Lázaro empieza a mejorar

A través de sus redes sociales, desde el Hogar San Roque compartieron una actualización que llenó de esperanza a todos los que siguieron el caso.

“De a poquito hay que ir dándole de comer después de un evidente ayuno forzado, pobre angelito. Probamos con un sobrecito de alimento húmedo para ver si reaccionaba y… ¡Miren! ¡Irresistible! No dejó nada. Roguemos a Dios que sus riñoncitos estén bien. Veremos el lunes, después de realizar los análisis y el frotis para ver si no tiene alguna enfermedad de garrapatas. Muchísimas gracias a todos. Los honorarios de hoy fueron cancelados”, indicaron.

El hecho de que Lázaro haya vuelto a comer por sus propios medios fue tomado como una señal positiva dentro de un cuadro que sigue siendo delicado y que requerirá controles médicos y tratamientos continuos.

Repudio al maltrato y llamado a la conciencia

Desde el Hogar San Roque repudiaron enérgicamente el abandono y reiteraron el pedido a la comunidad para denunciar casos de maltrato animal. También destacaron la importancia de la tenencia responsable y del compromiso social para evitar este tipo de hechos.

Mientras Lázaro continúa su lenta recuperación, su historia vuelve a poner en primer plano la necesidad de mayor conciencia y responsabilidad para proteger a los animales más vulnerables. Su nombre hoy simboliza esperanza, lucha y una segunda oportunidad.

Para ayudar a este animal o a otros que se encuentran en el hogar San Roque, comunicarse al: 3884759553.

wara calpanchay deslumbro en cosquin 2026 con voz y alma video
Orgullo jujeño.

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma

Por  Maria Eugenia Burgos

