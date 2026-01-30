viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 20:27
Fútbol.

Matías Módolo reveló detalles de la tarde del escándalo de Gimnasia de Jujuy con Comesaña

El ex entrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Modolo, habló sobre el suspendido partido del Lobo con Madryn.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Matías Módolo con Lucas Comesaña (Archivo)

Matías Módolo con Lucas Comesaña (Archivo)

“No sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos lo que realmente había pasado”, destacó, pero subrayó que fue muy fea la sensación “de que podés perder un año y pico de trabajo en un clic y con algo que te excede a vos”.

Embed - Gimnasia (J) 1-0 Dep. Madryn | Primera Nacional | Reducido (Cuartos de Final - Ida) | SUSPENDIDO

“Fue un momento muy desafortunado, pero como de todo lo que me ha pasado, no reniego, no tengo rencor”, dijo el ahora entrenador de Chacarita. “Creo que fue muy triste para todos y para el fútbol este episodio”.

Los detalles del momento

Módolo dijo que en ese entretiempo hizo los cambios y en el túnel, empezó a escuchar los rumores de la suspensión. “Después de 15 o 20 minutos me acerqué al vestuario del árbitro y me dijo que ya lo había suspendido”.

“Conversé con él, le dije lo que me parecía en privado, con respeto, pero muy fuerte, porque no me gusta callarme nada. Pero también hay que entender que la autoridad es el árbitro y que el reglamento está, y yo soy muy respetuoso de esas cosas”, dijo.

Lucas Comesaña y Gimnasia de Jujuy
Mat&iacute;as M&oacute;dolo con Lucas Comesa&ntilde;a (Archivo)

Matías Módolo con Lucas Comesaña (Archivo)

“Lo que sostengo es que los partidos se tienen que tratar de dirimir en la cancha, porque es lo sagrado que tenemos los que trabajamos en el fútbol. Pero también entiendo que los organizadores dicen que si no ponen una sanción o una quita de puntos, no lo pueden acomodar. Creo que son situaciones donde chocan intereses”, señaló.

Las acusaciones de Comesaña

No tengo porqué dudar de lo que él dice que pasó. Lo que sí, yo no vi la gravedad que él manifestó, porque entré después al vestuario. Jujuy es muy tranquilo y yo fui a decirle que estaba todo tranquilo, que lo acompañaba hasta el aeropuerto si hacía falta, porque no veía que no estuvieran dadas las garantías”.

Módolo dijo que en ese momento “tenía ganas de hacer un montón de cosas, pero ninguna iba a volver la decisión para atrás ni a generar algo bueno”, y marcó que se debe tratar que “sea un aprendizaje para mí como entrenador y para todos los que fuimos protagonistas”.

Lucas Comesaña y Gimnasia de Jujuy
Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.

La resolución de Gimnasia ante Madryn

Días después de la suspensión, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó que Gimnasia de Jujuy perdió el partido de ida ante Deportivo Madryn 3 a 0 por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Detallan en la resolución, que por el artículo 12 se imponen sanciones económicas a Gimnasia, como una multa de 2.500 entradas. También fueron sancionados dos alcanzapelotas que fueron informados por el árbitro, quien aseguró que los chicos lo habrían insultado. Uno recibió seis fechas de suspensión para jugar las divisiones inferiores, y el otro jugador, dos fechas.

La justicia a favor de Gimnasia de Jujuy

En noviembre del 2025, el fiscal Diego Funes determinó que no hubo delitos y archivó la causa de la denuncia de Comesaña. En su resolución expresó que no existieron amenazas ni actos que encajen dentro de los parámetros legales para avanzar con una causa penal. Por esa razón, el expediente se archivó por falta de pruebas.

