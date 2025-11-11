martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 11:17
Gimnasia.

Matías Módolo se despidió de Jujuy: "Dejo aquí un pedazo de mi vida"

El exentrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo, agradeció al club, a los jugadores y a la gente de la provincia tras cerrar su ciclo en el banco del Lobo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Matías Módolo.

Matías Módolo.

“Hoy es un día para decir gracias”

Amigos, compañeros, familia, gente hermosa de Jujuy. Hoy es un día de emociones encontradas, pero sobre todo, es un día para decir gracias, de corazón, por este increíble viaje”, escribió Módolo.

En el inicio del mensaje, reconoció que “en lo deportivo, aún duele no haber conseguido ese ascenso que soñamos. Sin embargo, buscamos dejar algo más que buenas estadísticas”.

El ex entrenador resaltó que “vivimos grandes momentos, nos entregamos al 100 y terminamos el ciclo con orgullo y honor”. Además, afirmó: “Dejo aquí un pedazo de mi vida y corazón, y espero perdure en el tiempo y en la memoria de ustedes”.

Matías Módolo (2)

“Me llevo el cariño que me brindaron”

Módolo repasó los aspectos que marcaron su experiencia en Gimnasia. “Me llevo el cariño que me brindaron, que me impulsó a entregar todo para ser digno de merecerlo”, expresó.

También agradeció “el compromiso inclaudicable del grupo de futbolistas que defendió y transmitió mi sentir dentro y fuera del campo”.

El técnico valoró “el apoyo incondicional que me brindaron en cada una de las decisiones” y “el compromiso férreo de ustedes: dirigentes, allegados, personal del club, hinchas, quienes desde sus distintos lugares potenciaron el proyecto con dedicación”.

“El respeto y afecto hacia mí quedan grabados para siempre”

El ex DT cerró su mensaje con palabras hacia la provincia. “Y sobre todo, la calidad humana inigualable de esta provincia. El respeto y afecto hacia mí, mi familia y mi grupo de trabajo se quedan grabados en mi memoria por siempre”.

Finalmente, Módolo concluyó: “Cada final no es otra cosa más que la oportunidad de un nuevo comienzo. ¡Gracias, Jujuy! Gracias por todo. Hasta cualquier momento”.

