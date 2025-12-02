Un abrazo contenedor, una rica comida y un gesto de amor: pasarán Navidad con los más vulnerables y piden ayuda

Cena Navidad con personas en situación de calle.

La noche del 24 de diciembre no será igual para todos. Mientras muchas familias se reunirán para compartir la mesa y celebrar la llegada de la Navidad , en San Salvador de Jujuy hay personas que pasarán esa noche sin compañía, sin un plato caliente y sin un abrazo cercano.

Para acompañarlos, el grupo solidario Por Una Sonrisa está organizando una cena navideña comunitaria , un encuentro cargado de empatía y contención pensado especialmente para quienes se encuentran en situación de calle o atraviesan momentos de profunda vulnerabilidad.

Desde la organización explicaron que el objetivo es “ compartir una noche mágica con las personas que más lo necesitan ”, creando un espacio de unión, alegría y amor. La cena se realizará el 24 de diciembre a las 22 horas , en la Vieja Estación de Trenes (galpones recuperados) , donde los voluntarios esperan recibir a quienes no tienen dónde pasar la Navidad.

80469945_993196611059185_6168056031898238976_o.jpg Cena de Navidad para personas en situación de calle / foto archivo.

Necesitan la ayuda de todos

Para poder llevar adelante esta movida solidaria, el grupo lanzó una convocatoria a la comunidad jujeña. Están recolectando alimentos, insumos y elementos necesarios para preparar la cena y armar bolsones navideños. Entre los productos solicitados se encuentran:

150 patas muslo

15 kg de arroz

Papas (3 bolsas)

Aceite, condimentos, sal fina y limones

Gaseosas

Descartables: bandejas, cubiertos y vasos

Frutas: banana, manzana, naranja, durazno y jugos

Bolsones navideños: budines, pan dulce, turrones y garrapiñada

Además, reciben donaciones por transferencia al alias: Porunasonrisa.26

Titular: Pacheco Evelin Guadalupe

Las entregas presenciales pueden hacerse en Barrio San Martín, Av. 1° de Mayo 387.

personas en situación de calle.jpg Gran labor con quienes más nos necesitan.

Un llamado al corazón

Desde la ONG invitan a toda persona que quiera sumarse, ya sea colaborando con donaciones o formando parte del voluntariado. “Cada aporte ayuda a regalar una sonrisa”, remarcaron los organizadores, quienes trabajan durante todo el año en acciones solidarias.

Para más información o para colaborar, se puede contactar al 3884679094 (Eve) través de sus redes sociales:

Instagram: @por_una_sonrisa_jujy

Facebook: Por una sonrisa

En esta Navidad, una vez más, la solidaridad jujeña busca encender una luz en la mesa de quienes más lo necesitan.