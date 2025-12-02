Un abrazo contenedor, una rica comida y un gesto de amor: pasarán Navidad con los más vulnerables y piden ayuda

Para acompañarlos, el grupo solidario Por Una Sonrisa está organizando una cena navideña comunitaria, un encuentro cargado de empatía y contención pensado especialmente para quienes se encuentran en situación de calle o atraviesan momentos de profunda vulnerabilidad.
Desde la organización explicaron que el objetivo es “compartir una noche mágica con las personas que más lo necesitan”, creando un espacio de unión, alegría y amor. La cena se realizará el 24 de diciembre a las 22 horas, en la Vieja Estación de Trenes (galpones recuperados), donde los voluntarios esperan recibir a quienes no tienen dónde pasar la Navidad.
Bolsones navideños: budines, pan dulce, turrones y garrapiñada
Además, reciben donaciones por transferencia al alias: Porunasonrisa.26
Titular: Pacheco Evelin Guadalupe
Las entregas presenciales pueden hacerse en Barrio San Martín, Av. 1° de Mayo 387.
Un llamado al corazón
Desde la ONG invitan a toda persona que quiera sumarse, ya sea colaborando con donaciones o formando parte del voluntariado. “Cada aporte ayuda a regalar una sonrisa”, remarcaron los organizadores, quienes trabajan durante todo el año en acciones solidarias.
Para más información o para colaborar, se puede contactar al 3884679094 (Eve) través de sus redes sociales:
Instagram: @por_una_sonrisa_jujy
Facebook: Por una sonrisa
En esta Navidad, una vez más, la solidaridad jujeña busca encender una luz en la mesa de quienes más lo necesitan.