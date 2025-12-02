martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 10:26
Empatía.

Un abrazo contenedor, una rica comida y un gesto de amor: pasarán Navidad con los más vulnerables y piden ayuda

Por Una Sonrisa organiza una cena navideña para personas en situación de calle y familias de escasos recursos. Mirá cómo colaborar.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cena Navidad con personas en situación de calle.
Cena Navidad con personas en situación de calle.
Lee además
Armado de árbol de Navidad
Festividades.

El secreto de cuándo se arma el árbol de Navidad en Argentina
Foto ilustrativa.
Solidaridad.

Una Navidad con amor: juntan comida y juguetes para los chicos del merendero

Para acompañarlos, el grupo solidario Por Una Sonrisa está organizando una cena navideña comunitaria, un encuentro cargado de empatía y contención pensado especialmente para quienes se encuentran en situación de calle o atraviesan momentos de profunda vulnerabilidad.

Desde la organización explicaron que el objetivo es “compartir una noche mágica con las personas que más lo necesitan”, creando un espacio de unión, alegría y amor. La cena se realizará el 24 de diciembre a las 22 horas, en la Vieja Estación de Trenes (galpones recuperados), donde los voluntarios esperan recibir a quienes no tienen dónde pasar la Navidad.

80469945_993196611059185_6168056031898238976_o.jpg
Cena de Navidad para personas en situación de calle / foto archivo.

Cena de Navidad para personas en situación de calle / foto archivo.

Necesitan la ayuda de todos

Para poder llevar adelante esta movida solidaria, el grupo lanzó una convocatoria a la comunidad jujeña. Están recolectando alimentos, insumos y elementos necesarios para preparar la cena y armar bolsones navideños. Entre los productos solicitados se encuentran:

  • 150 patas muslo

  • 15 kg de arroz

  • Papas (3 bolsas)

  • Aceite, condimentos, sal fina y limones

  • Gaseosas

  • Descartables: bandejas, cubiertos y vasos

  • Frutas: banana, manzana, naranja, durazno y jugos

  • Bolsones navideños: budines, pan dulce, turrones y garrapiñada

Además, reciben donaciones por transferencia al alias: Porunasonrisa.26

Titular: Pacheco Evelin Guadalupe

Las entregas presenciales pueden hacerse en Barrio San Martín, Av. 1° de Mayo 387.

personas en situación de calle.jpg
Gran labor con quienes más nos necesitan.

Gran labor con quienes más nos necesitan.

Un llamado al corazón

Desde la ONG invitan a toda persona que quiera sumarse, ya sea colaborando con donaciones o formando parte del voluntariado. “Cada aporte ayuda a regalar una sonrisa”, remarcaron los organizadores, quienes trabajan durante todo el año en acciones solidarias.

Para más información o para colaborar, se puede contactar al 3884679094 (Eve) través de sus redes sociales:

Instagram: @por_una_sonrisa_jujy

Facebook: Por una sonrisa

En esta Navidad, una vez más, la solidaridad jujeña busca encender una luz en la mesa de quienes más lo necesitan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El secreto de cuándo se arma el árbol de Navidad en Argentina

Una Navidad con amor: juntan comida y juguetes para los chicos del merendero

Cómo hacer un pesebre: guía simple para armarlo en casa

Cuándo es Navidad en 2025

Cuánto paga ANSES a AUH antes de Navidad 2025

Lo que se lee ahora
Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso
Tucumán.

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Tormenta en San Pedro de Jujuy.
Alerta.

Fuerte tormenta en San Pedro de Jujuy: cayó granizo y hay calles inundadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel