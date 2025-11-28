Hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar: cómo ayudar en Jujuy

La jornada busca concientizar sobre las múltiples causas que llevan a una persona a perder su hogar: conflictos familiares, violencia, problemas económicos, consumo problemático, enfermedades o rupturas sociales que derivan en la calle como último refugio.
Recordar esta fecha implica reconocer su dignidad, acompañarlos y promover acciones que mejoren sus condiciones de vida.
Cómo actuar si una persona en situación de calle está en riesgo
Si se observa a alguien en situación de calle corriendo peligro, desorientado o con problemas de salud, es fundamental realizar una denuncia inmediata:
103 – Defensa Civil
911 – Policía
107 – SAME
Estos organismos pueden intervenir de manera rápida y coordinar asistencia médica o contención.
Instituciones que brindan ayuda en Jujuy
Diversas organizaciones trabajan diariamente para asistir a personas sin hogar en la provincia. Brindan alimentos, abrigo, acompañamiento, contención y, en algunos casos, programas de rehabilitación.
-Fundación Manos Abiertas
3885010590
-ATR (A Toda Rehabilitación)
3884623567
-Por Una Sonrisa
3883387464
-Proyecto Puente
3884157725
-Comedor Bajo el Árbol (Palpalá)
3886047955
Estas instituciones también pueden ser contactadas a través de sus redes sociales.