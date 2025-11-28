Hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar: cómo ayudar en Jujuy

Foto ilustrativa.

Cada 28 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Personas sin Hogar, una fecha destinada a visibilizar la realidad de quienes viven en situación de calle y muchas veces son objeto de estigmatización, indiferencia y discriminación.

La jornada busca concientizar sobre las múltiples causas que llevan a una persona a perder su hogar: conflictos familiares, violencia, problemas económicos, consumo problemático, enfermedades o rupturas sociales que derivan en la calle como último refugio.

Recordar esta fecha implica reconocer su dignidad, acompañarlos y promover acciones que mejoren sus condiciones de vida.

Cómo actuar si una persona en situación de calle está en riesgo Si se observa a alguien en situación de calle corriendo peligro, desorientado o con problemas de salud, es fundamental realizar una denuncia inmediata:

103 – Defensa Civil

911 – Policía

103 – Defensa Civil

911 – Policía

107 – SAME Estos organismos pueden intervenir de manera rápida y coordinar asistencia médica o contención. Instituciones que brindan ayuda en Jujuy Diversas organizaciones trabajan diariamente para asistir a personas sin hogar en la provincia. Brindan alimentos, abrigo, acompañamiento, contención y, en algunos casos, programas de rehabilitación. -Fundación Manos Abiertas 3885010590 -ATR (A Toda Rehabilitación) 3884623567 -Por Una Sonrisa 3883387464 -Proyecto Puente 3884157725 -Comedor Bajo el Árbol (Palpalá) 3886047955 Estas instituciones también pueden ser contactadas a través de sus redes sociales.

