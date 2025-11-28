viernes 28 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de noviembre de 2025 - 07:01
Solidaridad.

Hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar: cómo ayudar en Jujuy

La fecha recuerda que detrás de cada historia en la calle hay una vida que necesita ser escuchada y acompañada. En Jujuy, varias ONGs trabajan para brindarles ayuda.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud.
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes
Solidaridad con dos chicos de San Pedro.
Ayuda.

Microcefalia, una cirugía urgente y la fuerza de una madre jujeña: la historia de Micaela y sus hijos

La jornada busca concientizar sobre las múltiples causas que llevan a una persona a perder su hogar: conflictos familiares, violencia, problemas económicos, consumo problemático, enfermedades o rupturas sociales que derivan en la calle como último refugio.

Recordar esta fecha implica reconocer su dignidad, acompañarlos y promover acciones que mejoren sus condiciones de vida.

Cómo actuar si una persona en situación de calle está en riesgo

Si se observa a alguien en situación de calle corriendo peligro, desorientado o con problemas de salud, es fundamental realizar una denuncia inmediata:

  • 103 – Defensa Civil

  • 911 – Policía

  • 107 – SAME

Estos organismos pueden intervenir de manera rápida y coordinar asistencia médica o contención.

personas situacion calle 22.jpg
Ayuda a personas en situación de calle.

Ayuda a personas en situación de calle.

Instituciones que brindan ayuda en Jujuy

Diversas organizaciones trabajan diariamente para asistir a personas sin hogar en la provincia. Brindan alimentos, abrigo, acompañamiento, contención y, en algunos casos, programas de rehabilitación.

-Fundación Manos Abiertas

3885010590

-ATR (A Toda Rehabilitación)

3884623567

-Por Una Sonrisa

3883387464

-Proyecto Puente

3884157725

-Comedor Bajo el Árbol (Palpalá)

3886047955

Estas instituciones también pueden ser contactadas a través de sus redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Microcefalia, una cirugía urgente y la fuerza de una madre jujeña: la historia de Micaela y sus hijos

Los 10 puntos claves del crimen de Zoe, la niña de siete años asesinada en San Cayetano

Mortalidad infantil en Jujuy: bajó en los últimos años, pero sigue arriba de la media nacional

Este viernes es el último día para abonar las tarjetas para la Cena Blanca 2025

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla en Jujuy por temperaturas altas.
Advertencia.

Hay una nueva alerta por calor extremo en Jujuy: las zonas afectadas

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Sin agua en sectores de Alto Comedero.
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Golpe comando en Chile a turistas argentinos
Policiales.

Golpe comando en Chile a turistas argentinos

Se aprobó la licitación del transporte: unidades accesibles, aplicación de recorridos y mayor frecuencia video
Capital.

Se aprobó la licitación del transporte: unidades accesibles, aplicación de recorridos y mayor frecuencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel