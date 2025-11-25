El crimen de Zoe , una niña de 7 años que recibió un disparo mientras jugaba en la vereda de la casa de su abuelo, conmueve a San Cayetano, en La Plata, y expone una secuencia de violencia, detenciones y denuncias previas que ya están bajo investigación. A continuación, un repaso detallado de los hechos confirmados por la Fiscalía de Homicidios I y la División Homicidios.

El jueves 20 de noviembre, cerca de las 16.20, Zoe jugaba al carnaval junto a otros dos niños en el frente de la vivienda de su abuelo paterno cuando recibió un disparo que le atravesó la cabeza.

Los 10 puntos claves del crimen de Zoe, la niña de siete años asesinada en San Cayetano

Testigos y cámaras permitieron reconstruir que dos jóvenes se acercaron caminando y otros dos en motocicleta. Uno de ellos sacó un arma, efectuó al menos cinco disparos y huyó.

Un vecino llevó a Zoe al CAPS del barrio. Luego fue derivada al Hospital de Niños, donde se le colocó un catéter para tratar una hipertensión craneana severa.

El viernes por la tarde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó que la niña había sufrido muerte cerebral.

4. Primeros detenidos y medidas judiciales

La noche del jueves se detuvo a dos sospechosos: un joven de 19 años, apodado “Ratón”, y un adolescente de 16. Al día siguiente, la Justicia dictó prisión preventiva por cuatro meses para el mayor y medidas provisorias para el menor.

5. Ataques y una vivienda incendiada

Tras conocerse el fallecimiento, un grupo de personas se dirigió a la casa del padre de los otros dos sospechosos que permanecían prófugos. Arrojaron piedras y luego incendiaron el inmueble.

6. Entrega de los acusados y nueva imputación

Ante la escalada de violencia, los dos prófugos —“Chueco”, de 18 años, y su hermano de 15, inimputable— se presentaron ante la Justicia.

El sábado, el fiscalía imputó a “Chueco” por homicidio doblemente agravado (uso de arma de fuego y concurso premeditado de dos o más personas). También pidió su prisión preventiva por cuatro meses, y fue trasladado al penal de Villa Urquiza.

7. Determinación del autor de los disparos

Las pericias confirmaron que quien disparó fue “Chueco”. Las cámaras de seguridad lo muestran como el único armado y los investigadores sostienen que los tiros no fueron al azar, sino dirigidos a la vivienda donde estaba la niña.

8. Denuncias previas sin respuesta

Familiares de Zoe aseguraron que ya habían denunciado amenazas y episodios similares. Una tía relató que hubo al menos cuatro incidentes previos y que la madre de la niña no recibió asistencia adecuada para formalizar las denuncias: “Nunca actuaron. Si lo hubiesen hecho, esto no pasaba”, dijo.

9. Posible disputa vinculada a la venta de drogas

Vecinos señalaron que detrás del ataque podría existir un conflicto por venta de drogas entre dos grupos familiares enfrentados. Según testimonios, ambos mantenían tensiones por “quitarse clientes”.

La Fiscalía aclaró que aún no hay móvil confirmado y que esta línea sigue bajo investigación.

10. Peritajes pendientes y búsqueda de más involucrados

El Ministerio Público Fiscal informó que restan testimonios clave, análisis de cámaras y la verificación de si un menor grabó el ataque. Además, no descartan la participación de una quinta persona, también menor de edad.