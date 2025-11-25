Irresponsabilidad en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo para drogas y terminó detenido

Escándalo en un viaje de egresados: Escándalo en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo por cocaína y marihuana y terminó detenido

Un grupo de alumnos que viajaba a su viaje de egresados a Cariló vivió horas de tensión este martes en la provincia de Buenos Aires, luego de que se confirmara que el chofer del micro estaba bajo los efectos de drogas. El caso ocurrió en una unidad de una empresa P. contratada por la firma L.Travel, y derivó en la detención del conductor y en un fuerte reclamo de los padres por controles más estrictos.

Chofer drogado en un viaje de egresados: padres frenaron el micro y el conductor terminó detenido Todo comenzó en la Escuela N°16 del paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz, desde donde el micro salió pasadas las 5 de la mañana. Luego el colectivo paró en Escobar y en Munro para sumar estudiantes de otros colegios. Fue en esta última parada donde los padres exigieron la presencia de inspectores para que se realizara un control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Escándalo en un viaje de egresados: Escándalo en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo por cocaína y marihuana y terminó detenido El control, el resultado del test y la reacción de los padres Según relataron las familias, los alumnos ya estaban arriba del micro cuando se hizo el pedido del test. El chofer se negó en reiteradas ocasiones a realizar el narcotest, por lo que tuvo que intervenir la policía. Tras varios intentos fallidos porque el conductor no seguía correctamente las indicaciones, finalmente se completó la prueba: el resultado fue positivo para cocaína y marihuana, mientras que el test de alcoholemia dio negativo.

Cuando se conoció el resultado, se desató un escándalo: los padres golpearon al chofer, que debió ser retirado del lugar y quedó detenido por personal policial. El viaje quedó suspendido, los chicos permanecieron fuera del micro y la empresa organizadora reclamó de inmediato un reemplazo a la compañía de transporte.

Desde L. Travel se solicitó un segundo conductor, pero al llegar se comprobó que no cumplía con las horas de descanso reglamentarias, por lo que tampoco pudo hacerse cargo del servicio. Recién después del mediodía arribó un tercer chofer habilitado, que permitió que los estudiantes finalmente emprendieran el viaje hacia la costa atlántica, varias horas más tarde de lo previsto. El caso vuelve a encender la alarma sobre la necesidad de que las familias pidan formalmente controles de CNRT antes de cada viaje escolar o de egresados, y sobre la responsabilidad de las empresas para garantizar conductores en condiciones, en un contexto marcado por recientes siniestros viales y reclamos por mayor seguridad en el transporte de pasajeros.

