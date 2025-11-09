La serie de Netflix que arrasa con escenas subidas de tono y ya se convirtió en un fenómeno

En el vasto catálogo de Netflix, una producción logró destacarse por su mezcla de intensidad emocional y contenido provocador: se llama Simplemente Alicia y es una serie dramática de solo ocho capítulos que, desde su estreno, irrumpió en el ranking de lo más visto en la plataforma.

Ambientada en Italia y filmada en Roma, la producción sigue a un grupo de nobles y sirvientes que buscan refugio durante la peste negra de 1348. A partir de ese contexto histórico, se entrelazan relaciones de poder, deseo y autoridad, y se desarrollan escenas “subidas de tono” que han impulsado su viralidad.

La serie apuesta al dramatismo, la tensión sexual y la intriga entre clases, construyendo un relato que cautiva por su audacia:

Embed - Simplemente Alicia | Avance oficial | Netflix Tiene solo 8 episodios, lo que facilita el “binge-watching”.

Fue grabada en los estudios de Cinecittà en Roma, lo que suma a su atmósfera visual e histórica.

Su aceptación masiva confirma que los espectadores buscan ficciones que mezclen estímulo emocional con estética cuidada. Para quienes quieran algo que combine drama, una ambientación poco usual para el romance y una historia directa al deseo, esta serie se presenta como una de las propuestas imperdibles de Netflix para este año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







