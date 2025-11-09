domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 08:40
Streaming.

La serie de Netflix que arrasa con escenas subidas de tono y ya se convirtió en un fenómeno

Una ficción cargada de drama, romance y sensualidad se posicionó entre los títulos más vistos de Netflix gracias a su breve formato y su propuesta atrevida.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Ambientada en Italia y filmada en Roma, la producción sigue a un grupo de nobles y sirvientes que buscan refugio durante la peste negra de 1348. A partir de ese contexto histórico, se entrelazan relaciones de poder, deseo y autoridad, y se desarrollan escenas “subidas de tono” que han impulsado su viralidad.

La serie apuesta al dramatismo, la tensión sexual y la intriga entre clases, construyendo un relato que cautiva por su audacia:

Embed - Simplemente Alicia | Avance oficial | Netflix

  • Tiene solo 8 episodios, lo que facilita el “binge-watching”.

  • Fue grabada en los estudios de Cinecittà en Roma, lo que suma a su atmósfera visual e histórica.

  • Su aceptación masiva confirma que los espectadores buscan ficciones que mezclen estímulo emocional con estética cuidada.

Para quienes quieran algo que combine drama, una ambientación poco usual para el romance y una historia directa al deseo, esta serie se presenta como una de las propuestas imperdibles de Netflix para este año.

