Netflix suma un nuevo thriller con Robert De Niro que promete ser un éxito

La trama de The Whisper Man se adentra en un escalofriante caso de secuestro con raíces en el pasado.

Robert De Niro y su regreso a Netflix

Este nuevo proyecto representa otra colaboración entre Robert De Niro y Netflix, luego de su participación en El irlandés (The Irishman, 2019), el drama criminal dirigido por Martin Scorsese que obtuvo numerosas nominaciones al Oscar. Además, el actor también será el protagonista de Día cero (Zero Day), una miniserie que llegará a la plataforma el 20 de febrero, donde interpreta a un exmandatario estadounidense que se ve forzado a abandonar su retiro para enfrentar una amenaza cibernética global.

Con este nuevo filme, De Niro consolida su presencia en el catálogo de Netflix, evidenciando que sigue siendo una figura relevante en el cine actual.

La película estará basada en la exitosa novela de Alex North.

El equipo detrás de "The Whisper Man"

La dirección de The Whisper Man estará a cargo de James Ashcroft, cineasta de Nueva Zelanda reconocido por su trabajo en The Rule of Jenny Pen, mientras que el guion será adaptado por Ben Jacoby (La primera profecía) y Chase Palmer (It).

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la participación de los hermanos Russo en la producción, a través de su empresa AGBO. Famosos por dirigir títulos como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, los Russo han demostrado su habilidad para fusionar acción y drama en narrativas de gran intensidad.

Netflix sigue apostando fuerte por el cine de alto calibre y esta vez lo hace con una leyenda viva de Hollywood.

El fenómeno literario detrás de la película

La película se inspira en The Whisper Man, obra de Alex North lanzada en 2019. Este libro alcanzó gran popularidad, convirtiéndose en un best seller debido a su combinación de suspenso psicológico y toques de horror. La trama original relata la vida de un hombre y su hijo que se trasladan a una localidad donde, años antes, se habían cometido atroces asesinatos de niños perpetrados por un criminal apodado "El Hombre Susurrante".



A medida que la misma amenaza parece resurgir, los secretos ocultos de los crímenes pasados empiezan a revelarse. La novela fue asociada con las creaciones de Stephen King y causó una fuerte impresión en los fanáticos del suspenso, por lo que su traslado al cine busca recrear esa misma atmósfera perturbadora.



Cuándo llegará "The Whisper Man" a Netflix

No se anunció una fecha exacta para el lanzamiento de The Whisper Man, pero con la confirmación del reparto y el equipo detrás del proyecto, es probable que el rodaje inicie este año. Teniendo en cuenta los plazos de filmación y edición, es posible que la película llegue a las salas en 2026.