Darío Barassi y Yayo Guridi llegan a Disney+ con una comedia policial cargada de humor negro

El catálogo de producciones policiales argentinas incorporará una nueva propuesta para las plataformas digitales , aunque con una mirada diferente al género tradicional . Disney+ lanzará el próximo 26 de agosto Gutiérrez is mai neim, una serie de comedia negra encabezada por Darío Barassi y Yayo Guridi.

Se trata de una historia que combina elementos de misterio , crítica social y situaciones de humor disparatado dentro de una trama situada en el conurbano bonaerense . Producida por Pampa Films y bajo la dirección de Jesús Braceras , la propuesta toma distancia de las clásicas historias de investigadores para presentar a una pareja central marcada por el contraste entre su simpatía y su falta de eficacia .

Lejos de mostrar agentes precisos , calculadores y expertos en resolver casos , la serie pone el foco en dos policías que avanzan a partir de la intuición , los recursos improvisados y una perseverancia que, muchas veces, termina complicando más las situaciones en lugar de encontrar respuestas.

La trama se inicia con un hecho que conmociona al ámbito diplomático: el embajador ruso en Argentina es encontrado muerto tras recibir un disparo en la cabeza .

Por tratarse de un caso bajo su competencia, la pesquisa queda a cargo del subcomisario Roberto Gutiérrez, interpretado por Darío Barassi, un agente dedicado y responsable, aunque rápidamente se ve desbordado frente a la complejidad y las dimensiones del asesinato que debe resolver.

El escenario se modifica por completo cuando la CIA ingresa en escena con la intención de hacerse cargo del expediente. Sin embargo, lejos de ceder el protagonismo ante los investigadores norteamericanos, Gutiérrez interpreta la situación como un desafío personal.

Seguro de que su conocimiento del lugar representa una ventaja única, decide enfrentarse al organismo de inteligencia y avanzar con su propia pesquisa acompañado por su fiel aliado, el teniente Rubén Torcoletti, encarnado por Yayo Guridi.

El contraste entre estas dos realidades se convierte en uno de los ejes centrales sobre los que se construye la historia. Por un lado, la CIA aparece asociada a la precisión, la estrategia y el cumplimiento estricto de procedimientos; por el otro, los efectivos argentinos avanzan mediante recursos poco convencionales, vínculos personales y maniobras que muchas veces transitan por fuera de las normas establecidas.

Esta diferencia de enfoques entre dos formas completamente distintas de llevar adelante una investigación criminal es la base de numerosas situaciones cómicas dentro de la serie.

Mientras intentan descubrir la identidad del responsable del crimen, los dos protagonistas se internarán en un escenario cargado de elementos propios de la cultura argentina, donde cada capítulo incorporará nuevas figuras, conflictos inesperados y situaciones marcadas por el absurdo.

El absurdo se convierte en protagonista

En ese recorrido aparecerán personajes y lugares tan variados como vendedores de drogas, talleres ilegales de autopartes, oportunistas, cabarets, residencias para adultos mayores, salas de bingo, secuestros, protestas, bloqueos de caminos, opositores rusos e incluso particulares disfrazados de superhéroes.

Esta combinación de ambientes extravagantes transforma al conurbano bonaerense en mucho más que un simple escenario: lo convierte en un personaje fundamental dentro de la trama.

La producción apuesta además por un amplio reparto colectivo que le aporta mayor profundidad a la historia. El elenco está integrado por Juli Savioli, Abian Vainstein y Lucas Molina, además de Víctor López, Robi Surra y Andrew Vezey, quienes dan vida a los miembros de una unidad policial caracterizada por su enorme compañerismo, aunque con resultados poco efectivos a la hora de resolver casos.

Dentro de este grupo destacan figuras como el comisario Capote, la sargento Ventura, los Chakales y el Pibito, personajes que suman momentos de humor desopilante a una pesquisa en la que los imprevistos aparecen constantemente.

Barassi y Yayo, una dupla construida desde la comedia y el descontrol

Para Darío Barassi, esta ficción significa un nuevo desafío dentro de su recorrido como intérprete, después de haberse afirmado como una de las personalidades más reconocidas y queridas de la pantalla argentina.

En esta oportunidad, su estilo ligado a la comedia se adapta a un personaje construido a partir de una particular mezcla de inseguridad, desmesurada confianza en sí mismo y una firme certeza de que sus acciones son las adecuadas, incluso cuando las circunstancias demuestran lo contrario.

Por otro lado, Yayo regresa a la actuación de ficción con un personaje que le permite desplegar nuevamente su característico estilo basado en la expresividad corporal, el desparpajo y la capacidad de improvisar, elementos que fueron protagonistas a lo largo de su trayectoria.

La conexión entre ambos actores se presenta como uno de los puntos más destacados de una producción que busca combinar las reglas del género policial tradicional con el tono irreverente y disparatado propio de la comedia absurda.

Una ficción que mezcla policial, sátira y humor negro

Compuesta por ocho capítulos, la producción propone una mezcla de humor oscuro, guiños a la cultura popular y una crítica en clave de sátira hacia las instituciones policiales y los servicios de inteligencia extranjeros. Con esta propuesta, la ficción intenta encontrar un lugar propio dentro del amplio abanico de series argentinas disponibles en las plataformas digitales.

La unión entre investigación criminal, situaciones desbordadas y comedia posiciona a Darío Barassi y Yayo como una de las parejas protagónicas más singulares y llamativas de la temporada.