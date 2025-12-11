jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 08:55
Ahora Caigo.

La historia de amor del jujeño que impactó a Darío Barassi

Un jujeño participó en el programa Ahora Caigo que conduce Darío Barassi, quien se mostró sorprendido con su historia de amor.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El jujeño que impactó a Darío Barassi en Ahora Caigo&nbsp;

El jujeño que impactó a Darío Barassi en Ahora Caigo 

El jujeño que impactó a Darío Barassi en Ahora Caigo

El jujeño que impactó a Darío Barassi en Ahora Caigo

Un jujeño participó del programa Ahora Caigo que conduce Darío Barassi en El Trece, y sorprendió al conductor con su historia de amor. Se trata de Gonza, quien vive en Buenos Aires hace algunos años, es militar y se casó con una salteña.

Lee además
la cancion del grupo jujeno que dario barassi dijo que no iba a sonar en su programa
Show.

La canción del grupo jujeño que Darío Barassi dijo que "no iba a sonar en su programa"
el sabado se hace el festival de la cerveza artesanal y la pizza jujena
9na edición.

El sábado se hace el Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña

Una participante lo eligió para competir en un desafío de preguntas y respuestas, y para conocerlo, el conductor comenzó con sus preguntas sobre su vida personal, en lo que terminó siendo un intercambio muy singular.

El jujeño explicó que trabaja en el área Administrativa-Financiera del Ejército Argentino, a lo que Barassi atino a decir entre risas: “¡Este tiene guita!”, cubriéndose la boca y generando aplausos y carcajadas en el estudio.

El jujeño que impactó a Darío Barassi en Ahora Caigo
El jujeño que impactó a Darío Barassi en Ahora Caigo

El jujeño que impactó a Darío Barassi en Ahora Caigo

Luego Gonza contó que está casado con una cordobesa a la que conoció en Salta, y ante las repreguntas del actor, detalló que la relación empezó porque su pareja había sido su profesora particular de inglés. La producción la mostró en la tribuna.

Barassi lanzó otra frase que encendió risas: “¡Tiene carita de atorranta, chicos!”. Allí fue cuando la joven aclaró desde su asiento que tiene 34 años, mientras que él tiene 35. Barassi cerró el momento con otra broma pícara al mirar a Gonza y comentar: “El habla poco... pero de mucha acción veo, eh... cochino”.

Embed - "¿¡TE COMISTE A TU PROFE!?": Barassi, impactado por la historia de amor de un participante

Darío Barassi dijo que "no iba a sonar en su programa"

No es la primera vez que hay un cruce hilarante entre el conductor y jujeños. Este año en el mismo programa un participante que, pese a ser jubilado, se presentó con un look moderno: aros, anteojos llamativos y zapatos blancos. “¿Sos jubilado y te hacés el pibe?”, lo chicaneó Barassi mientras el estudio estallaba de risa.

El conductor no dejó pasar ni un detalle y durante todo el juego lo molestó con su estilo "vintage pero canchero". Pero el momento cúlmine llegó cuando el participante falló su respuesta y, como dicta el formato, Ángel cayó por la trampilla. En ese preciso instante, desde la producción pusieron de fondo la canción "El Chupachichi", del grupo jujeño César y su Grupo Felicidad.

La música tropical hizo bailar al público, pero Barassi no tardó en reaccionar: “¡No! ¡Saquen eso! En mi programa no vamos a pasar ‘El Chupachichi’”, exclamó entre risas, generando aún más carcajadas en el estudio.

Aunque el participante no se llevó el premio, sí protagonizó uno de los momentos más divertidos del programa, demostrando que con Barassi nunca se sabe qué puede pasar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La canción del grupo jujeño que Darío Barassi dijo que "no iba a sonar en su programa"

El sábado se hace el Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña

Dos jujeños entre los mejores del Panamericano de Seniors de pádel

Qué necesito para viajar a Chile: documentos, permisos, horarios y recomendaciones para jujeños

La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina

Lo que se lee ahora
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.  
Política.

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país

ChristianNodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija 
Conflicto.

Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel