La historia de amor del jujeño que impactó a Darío Barassi

Un jujeño participó del programa Ahora Caigo que conduce Darío Barassi en El Trece , y sorprendió al conductor con su historia de amor. Se trata de Gonza, quien vive en Buenos Aires hace algunos años, es militar y se casó con una salteña.

Una participante lo eligió para competir en un desafío de preguntas y respuestas, y para conocerlo, el conductor comenzó con sus preguntas sobre su vida personal, en lo que terminó siendo un intercambio muy singular.

El jujeño explicó que trabaja en el área Administrativa-Financiera del Ejército Argentino , a lo que Barassi atino a decir entre risas: “¡Este tiene guita!” , cubriéndose la boca y generando aplausos y carcajadas en el estudio.

Luego Gonza contó que está casado con una cordobesa a la que conoció en Salta, y ante las repreguntas del actor, detalló que la relación empezó porque su pareja había sido su profesora particular de inglés. La producción la mostró en la tribuna.

Barassi lanzó otra frase que encendió risas: “¡Tiene carita de atorranta, chicos!”. Allí fue cuando la joven aclaró desde su asiento que tiene 34 años, mientras que él tiene 35. Barassi cerró el momento con otra broma pícara al mirar a Gonza y comentar: “El habla poco... pero de mucha acción veo, eh... cochino”.

No es la primera vez que hay un cruce hilarante entre el conductor y jujeños. Este año en el mismo programa un participante que, pese a ser jubilado, se presentó con un look moderno: aros, anteojos llamativos y zapatos blancos. “¿Sos jubilado y te hacés el pibe?”, lo chicaneó Barassi mientras el estudio estallaba de risa.

El conductor no dejó pasar ni un detalle y durante todo el juego lo molestó con su estilo "vintage pero canchero". Pero el momento cúlmine llegó cuando el participante falló su respuesta y, como dicta el formato, Ángel cayó por la trampilla. En ese preciso instante, desde la producción pusieron de fondo la canción "El Chupachichi", del grupo jujeño César y su Grupo Felicidad.

La música tropical hizo bailar al público, pero Barassi no tardó en reaccionar: “¡No! ¡Saquen eso! En mi programa no vamos a pasar ‘El Chupachichi’”, exclamó entre risas, generando aún más carcajadas en el estudio.

Aunque el participante no se llevó el premio, sí protagonizó uno de los momentos más divertidos del programa, demostrando que con Barassi nunca se sabe qué puede pasar.