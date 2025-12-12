Este sábado se hace el Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña

El sábado se hace el Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña

Este sábado 13 de diciembre en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” , se realizará organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy la 9ª edición del Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña . Será desde las 21 hasta las 4:00 horas .

El Secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba , resaltó que “ será una noche para disfrutar en familia o con amigos , con la mejor gastronomía local, variedad de cervezas artesanales y espectáculos en vivo, por lo que están todos cordialmente invitados”.

Detalló que el ingreso al festival tendrá un valor de $4.000, los menores de 12 años podrán ingresar siempre que estén acompañados por un adulto y no van a pagar el ticket . La boletería se habilitará una hora antes del inicio del evento para la compra de las entradas en el sector lateral del acceso al predio.

“A partir de esa edad, todos los asistentes deberán abonar la entrada, puesto que el valor del ticket equivale al costo de una pinta dentro del predio , ofreciendo así una propuesta accesible para disfrutar del evento”, indicó.

Córdoba recomendó “que el público se acerque con tiempo, ya que estos festivales suelen ser muy concurridos y populares. La capacidad de mesas y sillas es limitada, por lo que quienes deseen disfrutar del evento cómodamente sentados, en un espacio tranquilo, lo ideal es que lleguen temprano para asegurarse su lugar”.

“La idea es pasarla bien, gozar de un evento pensado para el encuentro, la música y la gastronomía, puesto que es un festival único en su estilo, dedicado cien por ciento al rock, al blues y al reggae, que garantizan una noche inolvidable”, subrayó.

“Es una excelente propuesta para disfrutar antes de fin de año, ya que se representa también desde el municipio, en el marco del lanzamiento de la temporada turística de verano, una oportunidad para compartir en familia o con amigos, promoviendo la gastronomía local”.

Para Córdoba el festival “representa un gran impulso para los productores y la gastronomía de la provincia y para el municipio es fundamental brindar visibilidad tanto a los cerveceros artesanales como a los gastronómicos locales, a través de una linda costumbre como el festival, al menos una vez al año”

Anticipó que “junto al equipo de la Dirección de Turismo, vamos a estar entregando algunos obsequios, presentando un nuevo spot turístico y compartiendo algunas sorpresas preparadas especialmente para esa noche”.

Qué tendrá el Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña

La propuesta es para compartir en familia o con amigos, degustando una gran variedad de cervezas artesanales, pizzas locales y un escenario con espectáculos en vivo de rock y blues, para que la familia viva una noche diferente llena de música y sabor.

El evento contará con la participación de varias cervecerías artesanales, en su mayoría provenientes de San Salvador de Jujuy y del área metropolitana del Gran Jujuy. También estarán presentes diversos food trucks que ofrecerán una amplia variedad de pizzas tradicionales jujeñas.