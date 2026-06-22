Lionel Messi y una camiseta especial: el detalle de los cuatro parches que lo distinguen

Lionel Messi se prepara para afrontar un nuevo compromiso en el Mundial 2026 . El encuentro tendrá lugar en el AT&T Stadium de Dallas , luego del debut en Kansas City , y contará con una gran presencia de hinchas argentinos que aguardan una nueva actuación destacada del capitán , que en esta ocasión vestirá una camiseta especial.

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Se encuentra colocado en el sector central del pecho de la camiseta . Es usado por Lionel Messi y por los 25 futbolistas que integran la delegación argentina , como reconocimiento por haber obtenido el título en Qatar 2022 .

Messi y una distinción única que solo él puede lucir en la Copa del Mundo.

Cabe señalar que este distintivo lo porta todo el plantel convocado , independientemente de si formó parte o no de aquel equipo campeón .

Todos los jugadores que participan en el torneo llevan en la manga derecha el parche oficial del Mundial 2026 . No obstante, existe una particularidad reservada para ciertas selecciones : aquellas que en algún momento se consagraron campeonas del mundo utilizan una versión especial de color dorado .

Messi lo utiliza por haber sido el mejor jugador de los mundiales de 2014 y 2022.

Por ese motivo, además de Argentina, únicamente Uruguay, Brasil, Francia, España, Alemania e Inglaterra exhiben este distintivo.

Messi lo utiliza por haber sido el mejor jugador de los mundiales de 2014 y 2022.

Cómo son los nuevos parches coleccionables

Los dos parches restantes fueron incorporados este año luego de un acuerdo estratégico entre la FIFA y Fanatics, y responden principalmente a fines comerciales. Al finalizar cada encuentro, estas insignias se retiran de la camiseta para ser posteriormente comercializadas junto con tarjetas coleccionables exclusivas, cuyo valor puede alcanzar cifras muy elevadas.

Se trata de un esquema de negocio inspirado en el béisbol que, en la actualidad, también aplican con éxito ligas como la NFL, la Fórmula 1, la MLS y la NBA.

Aunque en un primer momento se había rumoreado que estos distintivos se utilizarían únicamente en el partido inaugural —tal como sucede con la etiqueta de “debutante” en otros futbolistas—, el inicio de la segunda jornada dejó en claro que Lionel Messi y otras figuras continuarán luciéndolos a lo largo de toda la competencia.

En la manga derecha, dos parches.

Parche del Balón de Oro

Lionel Messi lleva este distintivo por haber sido elegido mejor jugador de los Mundiales de 2014 y 2022. El otro futbolista que también lo posee es Luka Modri, galardonado en la edición de 2018.

El parche se ubica en la manga izquierda y, en el caso de la “Pulga”, normalmente no es visible durante los partidos debido a que queda cubierto por la cinta de capitán. Sin embargo, el pasado martes ante Argelia, pudo verse cuando fue sustituido y quedó momentáneamente expuesto.

Parche Legacy para los futbolistas históricos

Este distintivo también surge del convenio entre la FIFA y Fanatics y está reservado exclusivamente para los futbolistas históricos que participaron en cinco Copas del Mundo o más.

Messi y la camiseta de los parches dorados.

En ese grupo selecto se encuentran Lionel Messi, junto a Luka Modri, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo y Yuto Nagatomo. El parche se coloca en la manga derecha, situado por debajo de la insignia oficial del Mundial 2026.