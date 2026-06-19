Estatua de Messi: la historia detrás del monumento más alto del mundo dedicado al capitán

La historia detrás de la estatua de Lionel Messi más alta del mundo inaugurada en la “capital de los monumentos”.

Una imponente estatua de Lionel Messi de 26 metros de altura y 70 toneladas domina el paisaje sobre la Ruta Nacional 22 , en el corazón de la Patagonia argentina . Su estructura interna fue construida con acero proveniente de la industria petrolera y está recubierta exteriormente por tres capas de hormigón .

En la parte superior, exhibe una Copa del Mundo levantada en alto y las tres estrellas doradas sobre la camiseta. Esta semana, en la previa del encuentro en el que Argentina derrotó 3 a 0 a Argelia , la ciudad de Cutral Co presentó oficialmente la estatua de Lionel Messi más alta del mundo .

La obra dedicada al capitán de la Selección Argentina fue instalada en la intersección de la Ruta Nacional 22 y Manuel Savio , a la altura del kilómetro 1.332 . Con una altura de 26 metros , la estructura se posiciona por encima de cualquier otra representación escultórica del futbolista rosarino existente en el mundo y pasa a convertirse en un nuevo símbolo de una ciudad que ya ostenta el título de Capital Provincial de los Monumentos .

La escultura muestra a Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina y sosteniendo en alto la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 . La imagen se completa con las tres estrellas doradas sobre el pecho, una postal que quedó marcada para siempre en la memoria colectiva de los argentinos desde aquel diciembre .

La creación estuvo a cargo de Aldo Beroisa, un artista de Neuquén con vínculos familiares y afectivos con la propia ciudad de Cutral Co. Durante un año desarrolló el proyecto junto a un grupo de habitantes y trabajadores locales que, según relató el propio escultor, llegaron a extender las jornadas hasta la madrugada del día de la inauguración para ultimar los detalles finales de la obra.

El monumento a Messi se suma al homenaje a los caídos en Malvinas como una de las piezas más visibles del patrimonio local.

Aldo Beroisa no tuvo formación académica en bellas artes y desarrolló su carrera de manera autodidacta. En una entrevista con Infobae, el artista recordó cómo surgió su interés por la creación manual. “Empecé desde muy chico a hacer juguetes tallando madera - cuenta Beroisa-. Hacía autos de fórmula 1 y aviones para jugar con los pibes del barrio”, expresó.

Aldo Beroisa trabajó durante años en el ferrocarril, siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, perdió su empleo en la década de 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem impulsó el cierre de ramales ferroviarios considerados deficitarios y avanzó con la reducción de personal.

A partir de ese momento, Aldo comenzó a dedicarse a la elaboración de esculturas. “Hice de todo para poder vivir. Desde maniquíes hasta dinosaurios con harina y agua”, rememoró Beroisa.

El momento en el que se encastra la cabeza en el monumento de Lionel Messi.

De una maqueta a 70 toneladas de hormigón y acero

La iniciativa originalmente estaba pensada en una escala mucho menor. El secretario de Deportes de Cutral Co le propuso a Aldo Beroisa realizar una escultura de 1,72 metros, la misma altura que tiene Lionel Messi. Sin embargo, el artista descartó la idea desde el primer momento. “Tamaña figura que tiene este hombre, me parece que es chico lo que vamos a hacer”, sostuvo Aldo. A partir de allí decidió elevar la ambición del proyecto y pensar en algo mucho más monumental.

Beroisa presentó ante las autoridades locales una iniciativa de mayor envergadura, acompañada por una maqueta del proyecto, que finalmente recibió luz verde. La construcción comenzó en 2024 y avanzó de manera sostenida hasta dar forma a la gigantesca estructura que hoy domina el paisaje sobre la Ruta 22, en Cutral Co, en medio de la inmensidad de la estepa patagónica.

La armazón de la escultura fue realizada con acero proveniente de la actividad petrolera, un recurso que el artista seleccionó especialmente por su estrecha relación con la historia económica y productiva de la zona. Por fuera, la pieza fue revestida con tres capas sucesivas de hormigón: una de grano fino, otra de textura intermedia y una terminación final. Gracias a esta combinación de materiales, la obra alcanza un peso aproximado de 70 toneladas.

Cientos de personas en la inauguración de la estatua de Lionel Messi.

Algunas de sus partes exhiben dimensiones impresionantes por sí solas. La cabeza ronda las cuatro toneladas, mientras que uno de los brazos alcanza los 3.800 kilos. El busto aporta unas 12 toneladas al conjunto y el torso suma otras 15. La sección ubicada por debajo de la cintura concentra cerca de 25 toneladas adicionales.

“Generamos algo de la nada”

Durante el acto de presentación, Aldo Beroisa dirigió unas palabras al público y sintetizó el espíritu de la iniciativa con una expresión contundente: “Generamos algo de la nada”. La celebración incluyó la exhibición de un video con algunas de las acciones más recordadas de Lionel Messi y un recorrido audiovisual por la campaña que culminó con la consagración en Qatar 2022. El evento concluyó con una lluvia de papeles celestes y blancos.

Por su parte, Jorge Tobares destacó que la figura de Messi simboliza cualidades como el esfuerzo, la sencillez y la búsqueda permanente de superación. En tanto, el intendente Ramón Rioseco fue más explícito respecto de la finalidad del proyecto: “En Patagonia, en el medio del desierto, no tenemos montañas, lagos y ríos, pero sí trabajadores que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar Cutral Co”.

Un plano cercano de los detalles en el rostro de la estatua de Lionel Messi.

Cutral Co, Capital Provincial de los Monumentos

La ciudad de Cutral Co exhibe con orgullo esa denominación y la respalda mediante monumentos de gran magnitud que ya forman parte de su identidad visual. La nueva escultura dedicada a Lionel Messi se incorpora al memorial en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas como una de las obras más representativas del patrimonio urbano local.

Su emplazamiento junto a la Ruta Nacional 22 tampoco fue elegido al azar. Se trata de una de las vías de acceso más importantes a la ciudad y de uno de los corredores de circulación más relevantes de toda la región patagónica.

Las autoridades locales buscan que la escultura se transforme en un polo de atracción para visitantes y contribuya a posicionar a Cutral Co como una parada obligada para los aficionados al fútbol que recorren la provincia de Neuquén. Desde su inauguración, la obra tuvo una amplia difusión en redes sociales y comenzó a captar el interés de turistas, consolidándose como un nuevo punto de interés desde el primer día.

Una multitud de aficionados se reúne para celebrar frente a la monumental Estatua de Messi Cultural Co.

El Jesús que salvó a Aldo Beroisa

A los 19 años, Aldo atravesó un episodio que marcaría profundamente su vida. Viajaba en colectivo cuando el vehículo se detuvo frente a una iglesia. Al descender con apuro, fue atropellado por una camioneta de YPF que lo arrastró unos 25 metros. Cuando recuperó la conciencia, observó a varias personas rezando alrededor de su cuerpo cubierto de sangre, con una pierna deformada por el impacto y una zapatilla desplazada de su lugar. “Ayúdenme, estoy vivo”, logró pronunciar. En ese instante, al ser girado para asistirlo, creyó distinguir una figura vestida con una túnica blanca que asoció con Cristo.

Aquella imagen quedó grabada en su memoria para siempre. Décadas más tarde, transformó ese recuerdo en una obra monumental: una gigantesca escultura de Jesús inspirada en la túnica blanca que, según su relato, vio tras aquel grave accidente con la camioneta de YPF.

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La Ruta 22, que recorre buena parte de la Patagonia, terminó transformándose en una verdadera muestra a cielo abierto de las creaciones de Aldo. Entre sus obras se encuentra una gigantesca representación en hormigón del Argentinosaurus Huinculensis, además de un imponente Cristo blanco de 15 metros de altura con los brazos abiertos.

A unos siete kilómetros de distancia aparece otra de sus realizaciones más llamativas: una versión de La última cena que se extiende a lo largo de 25 metros y que puede observarse detrás de una estructura vidriada, acompañada por figuras de santos que superan los cinco metros de altura. Frente a ella, una réplica de un avión rinde homenaje a las víctimas de la tragedia del Avro Bravo 748 ocurrida en 1976, accidente en el que perdieron la vida 34 trabajadores de YPF y tres integrantes de la tripulación.

Cada una de esas creaciones, junto con otras 45 piezas distribuidas en distintos puntos del sur del país, lleva el sello de Aldo Beroisa.

La historia detrás de la estatua de Lionel Messi.

Sus trabajos forman parte del paisaje y de la identidad cultural de la Patagonia. Entre ellos se encuentran monumentos dedicados a los combatientes de Malvinas y una imponente representación del obispo Jaime De Nevares, sentado sobre una silla de seis metros de altura.

Tras finalizar la estatua de Lionel Messi, Beroisa ya tiene en mente su próximo desafío: una obra que recuerde las protestas surgidas en Cutral Co a fines de los años noventa, consideradas el punto de partida del movimiento piquetero que luego tendría un papel central durante la crisis social de 2001. “Fue muy importante para la región. En esta zona, había unos 5.000 empleados de YPF que perdieron su trabajo”, explicó.