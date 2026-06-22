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22 de junio de 2026 - 18:38
Emoción.

Lionel Messi habló del penal errado, el récord y la ilusión argentina

El capitán marcó los dos goles del triunfo, alcanzó los 18 tantos en Mundiales y destacó la clasificación conseguida por la Selección.

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Por  Federico Franco
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La actuación del rosarino volvió a ser determinante. Pese a fallar un penal a los ocho minutos, logró recuperarse dentro del partido, convirtió por duplicado y condujo a la Albiceleste hacia su segunda victoria consecutiva en el Grupo J.

“Está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal que podría haber aumentado, pero si hacía el primero quizá no llegaban los otros dos tampoco. Nunca se sabe, pero estoy feliz por el resultado, por la participación y por el trabajo del equipo”, expresó.

La bronca de Messi por el penal errado

El capitán reconoció que vivió con enojo el penal que no pudo convertir durante el inicio del encuentro.

“Hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y lo pateé muy mal”, admitió. Sin embargo, destacó que Argentina logró revertir esa situación y quedarse con tres puntos importantes para asegurar la clasificación.

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“Por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que era muy importante”, agregó.

Un triunfo trabajado ante Austria

Messi señaló que el plantel esperaba un partido exigente por la intensidad del seleccionado austríaco.

“Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos”, sostuvo después de recibir el reconocimiento como mejor jugador del encuentro.

El delantero explicó que por momentos Argentina tuvo dificultades para sostener las posesiones largas que busca habitualmente, aunque remarcó que Austria tampoco consiguió generar peligro.

“Era un partido muy trabado, muy intenso, donde se hacía difícil jugar. Había que jugar muy rápido. Por momentos lo hicimos, pero lo importante era la clasificación”, analizó.

Messi alcanzó los 18 goles en Mundiales

Con los dos tantos frente a Austria, Messi llegó a 18 goles en sus seis participaciones mundialistas y se convirtió en el máximo goleador histórico de la competencia.

Messi gol
Lionel Messi récord.

Lionel Messi récord.

Consultado sobre cuál fue su gol favorito en una Copa del Mundo, el capitán no pudo elegir uno. “No sé. Ahora no recuerdo. Estoy cansado, con poca fuerza y me cuesta pensar. Estoy disfrutando este momento con mis compañeros”, respondió.

Además, alcanzó los cinco goles en los dos primeros partidos de Argentina en el Mundial 2026, luego del triplete convertido frente a Argelia en el debut.

El mensaje para los hinchas: “Pasito a pasito”

Messi valoró la forma en la que el plantel vive cada concentración, entrenamiento y partido. También destacó el vínculo con los hinchas y la ilusión que acompaña a la Selección.

“Este grupo disfruta de estar reunido, de competir, de entrenar, del día a día, y disfrutamos de ver a la gente así también, de poder darle este tipo de alegría”, señaló.

A pesar del buen comienzo, pidió mantener la calma y avanzar sin adelantarse a las próximas instancias.

“Intentaremos seguir en esta dinámica, en esta sintonía, como está la gente también, ilusionada. Pasito a pasito. Esto es largo, es difícil y hay que prepararnos como nos preparamos en cada partido, sea cual sea el rival”, afirmó.

El próximo partido de Argentina

La Selección cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania. El partido se disputará el sábado 27 de junio, desde las 23, en el Dallas Stadium.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llegará al encuentro con seis puntos y la clasificación a los 16avos de final ya asegurada.

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