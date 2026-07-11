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11 de julio de 2026 - 10:58
Deportes.

Conmoción en el fútbol: murió a los 25 años un jugador que disputó el Mundial 2026

El mediocampista había participado en tres encuentros de la Copa del Mundo y regresado recientemente a su país. Las causas de su fallecimiento todavía no fueron informadas.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Fallecio un jugador de Sudáfrica tras participar en el Mundial.

Fallecio un jugador de Sudáfrica tras participar en el Mundial.

El fútbol internacional atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns. El mediocampista tenía 25 años y había participado recientemente en el Mundial 2026.

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Había jugado tres partidos en el Mundial 2026

Adams disputó tres encuentros con el seleccionado sudafricano durante la Copa del Mundo. Sudáfrica consiguió avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria del torneo.

El fallecimiento se produjo pocos días después de que el futbolista regresara de la competencia internacional. La noticia fue confirmada por su representante, Brendine Johnson, quien solicitó privacidad y respeto para los seres queridos del jugador durante este difícil momento.

Su última conversación antes de la tragedia

La representante contó que había hablado con Adams el jueves y que el mediocampista estaba entusiasmado con su regreso a la actividad. Uno de sus principales objetivos era volver a competir y conquistar la Liga de Campeones de África con el Mamelodi Sundowns.

Johnson sostuvo que nada hacía prever el trágico desenlace y señaló que el futbolista acostumbraba pasar su tiempo libre junto a su familia.

No se informaron las causas de su muerte

Hasta el momento, no trascendieron las causas del fallecimiento. El Mamelodi Sundowns pidió respeto para la familia de Adams y todavía no difundió un comunicado oficial con mayores precisiones sobre lo sucedido.

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